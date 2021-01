Börsenplätze Infineon-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Infineon-Aktie:

31,35 EUR -0,32% (07.01.2021, 09:10)



XETRA-Aktienkurs Infineon-Aktie:

31,54 EUR -0,61% (06.01.2021)



ISIN Infineon-Aktie:

DE0006231004



WKN Infineon-Aktie:

623100



Ticker-Symbol Deutschland Infineon-Aktie:

IFX



NASDAQ Other OTC-Ticker-Symbol Infineon-Aktie:

IFNNF



Kurzprofil Infineon Technologies AG:



Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen, die das Leben einfacher, sicherer und umweltfreundlicher machen. Mikroelektronik von Infineon ist der Schlüssel für eine lebenswerte Zukunft. Mit weltweit rund 46.700 Beschäftigten erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2020 (Ende September) einen Umsatz von mehr als 8,5 Milliarden Euro. Durch die Übernahme der US-amerikanischen Cypress Semiconductor Corporation im April 2020 gehört Infineon zu den zehn größten Halbleiterunternehmen weltweit.



Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol "IFX" und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International Premier unter dem Symbol "IFNNY" notiert. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.infineon.com. (07.01.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Infineon-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Chipkonzerns Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) unter die Lupe.Trotz der schweren Coronakrise habe der DAX im abgelaufenen Jahr immerhin rund 3,5 Prozent zulegen können. Deutlich besser abgeschnitten habe die Infineon-Aktie, die 2020 am Ende satte 54,6 Prozent gestiegen sei. Der Start in das neue Jahr sei zwar recht verhalten ausgefallen. Analysten würden für die Aktie des Chipherstellers jedoch weiteres Kurspotenzial sehen.Das US-Analysehaus Bernstein Research habe die Einstufung auf "outperform" mit einem Kursziel von 35 Euro belassen. Das Jahr 2020 sei nun abgehakt und für 2021 werde der Horizont im asiatisch-europäischen Halbleitersektor heller, so Analyst Mark Li. Eine Normalisierung in der Branche werde im neuen Jahr wohl das Wachstum stützen. Während er den Bewertungen der Sektorwerte allgemein mit Vorsicht begegne, bleibe Infineon unter anderem wegen des Geschäfts mit der Autoindustrie und der Cypress-Übernahme sein "Top Pick".Liberum Capital ("buy") habe das Kursziel sogar von 35 auf 38 Euro angehoben. Analyst Janardan Menon habe seine höhere Gewinnerwartungen mit einer guten Nachfrage nach Computerchips bei gleichzeitig knappem Angebot begründet. Infineon dürfte daher im Geschäftsjahr 2021 die früheren Unternehmensprognosen und die Markterwartungen übertreffen."Der Aktionär" sei ebenfalls positiv gestimmt. Bleibe die generelle Branchen- und Marktstimmung im noch jungen Jahr weiter gut, sollte die Aktie auch 2021 neue Bestmarken ansteuern - trotz der mittlerweile recht ambitionierten Bewertung.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link