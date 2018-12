Börsenplätze Infineon-Aktie:



Kurzprofil Infineon Technologies AG:



Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen, die das Leben einfacher, sicherer und umweltfreundlicher machen. Mikroelektronik von Infineon ist der Schlüssel für eine lebenswerte Zukunft. Mit weltweit rund 40.100 Beschäftigten erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2018 (Ende September) einen Umsatz von 7,6 Milliarden Euro. Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol "IFX" und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International Premier unter dem Symbol "IFNNY" notiert. (20.12.2018/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Infineon-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Matthias J. Kapfer von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Halbleiter-Konzerns Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) unter die Lupe.Nachdem die Infineon-Aktie rund 40 Prozent von ihrem Hoch aus verloren habe, lohne es sich jetzt einen Blick auf die Meinungen der Analysten zu werfen. Die Schweizer Großbanken UBS und Credit Suisse seien mit ihren Einschätzungen auf der bullishen Seite zu verorten. Die US-Bank J.P. Morgan hingegen rate bei den Anteilscheinen eher zur Vorsicht.Insgesamt würden die Einschätzungen der Analysten ein bullishes Bild zeigen. Von 29 Experten-Einstufungen würden 22 Analysten "buy"-Empfehlung aussprechen - fünf Experten würden zum "hold" der Aktie raten. Lediglich zwei Analysten hätten die Papiere auf die "sell"-Liste gesetzt. Das 12-Monats-Ziel sehe die Gesamtheit bei 23,29 Euro - ein Ertragspotenzial von rund 35 Prozent!Während sich die Infineon-Aktie im ersten Teil des Jahres noch habe behaupten können, sei in den vergangenen Monaten der Absturz der Anteilscheine gefolgt. Den Sorgen um schwächelnde Absätze in der Halbleiterbranche habe sich Infineon nicht entziehen können.Mutige Anleger können auf eine Erholung der Infineon-Aktien spekulieren, so Matthias J. Kapfer von "Der Aktionär". (Analyse vom 20.12.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link