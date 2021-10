Börsenplätze Infineon-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Infineon-Aktie:

35,665 EUR -0,28% (11.10.2021, 08:44)



XETRA-Aktienkurs Infineon-Aktie:

35,70 EUR -0,72% (08.10.2021)



ISIN Infineon-Aktie:

DE0006231004



WKN Infineon-Aktie:

623100



Ticker-Symbol Infineon-Aktie:

IFX



NASDAQ OTC-Symbol Infineon-Aktie:

IFNNF



Kurzprofil Infineon Technologies AG:



Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen, die das Leben einfacher, sicherer und umweltfreundlicher machen. Mikroelektronik von Infineon ist der Schlüssel für eine lebenswerte Zukunft. Mit weltweit rund 46.700 Beschäftigten erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2020 (Ende September) einen Umsatz von mehr als 8,6 Milliarden Euro. Durch die Übernahme der US-amerikanischen Cypress Semiconductor Corporation im April 2020 gehört Infineon zu den zehn größten Halbleiterunternehmen weltweit.



Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol "IFX" und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International Premier unter dem Symbol "IFNNY" notiert. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.infineon.com. (11.10.2021/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Infineon-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Chipherstellers Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) unter die Lupe.Infineon dürfte im abgelaufenen Fiskaljahr nach Plan gewachsen sein. Auch für das Anfang Oktober neu angelaufene Jahr 2021/22 stelle der Halbleiterhersteller steigende Umsätze und Ergebnisse in Aussicht. Mit der neuen Prognose habe der DAX-Konzern die Schätzungen der meisten Analysten übertroffen. Die Einschätzungen würden entsprechend positiv ausfallen."Das Jahr 2022 wird ein starkes Jahr", habe der Vorstandsvorsitzende Reinhard Ploss in der vergangenen Woche auf dem Kapitalmarkttag erklärt. Bei einem unterstellten EUR/USD-Wechselkurs von 1,20 werde bis Ende September 2022 ein Umsatzwachstum im mittleren 10-Prozent-Bereich (2020/21e: 11,0 Milliarden) erwartet. Auf diesem Niveau werde die Segmentergebnismarge voraussichtlich rund 20 Prozent (2020/21e: 18 Prozent) betragen. Um die Wachstumschancen zu nutzen, wolle Infineon die Investitionen im angelaufenen Geschäftsjahr auf ein Niveau von rund 2,4 Milliarden Euro deutlich anheben. Der Free-Cash-Flow werde bei voraussichtlich rund einer Milliarde Euro (2020e: 1,5 Milliarden Euro) liegen.Die Deutsche Bank ("buy") habe das Kursziel für Infineon im Anschluss von 42 auf 43 Euro angehoben. Strukturelle Kostenverbesserungen, steigende Preise und der Drang zu höherwertigen Systemlösungen sollten starke kurzfristige Margensteigerungen zur Folge haben, so Analyst Johannes Schaller. Aber auch der Blick über den Tellerrand gefalle: Der Chipkonzern trete nicht auf die Bremse, sondern investiere weiterhin in die nächste Generation der Fertigung.Goldman Sachs hebe die langfristig guten Aussichten hervor: Auf dem Kapitalmarkttag des Halbleiterherstellers sei das Ziel eines Umsatzes von über 16 Milliarden Euro bis 2025 unterstrichen worden, so Analyst Alexander Duval. Dabei profitiere der Konzern von der strukturellen Nachfrage aus den Bereichen Elektromobilität, Fahrerassistenzsysteme und Erneuerbare Energien. Die US-Investmentbank habe die Kaufempfehlung mit Ziel 45 Euro bestätigt.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte gemäß § 85 WpHG: Derivate auf Infineon befinden sich im Real-Depot von DER AKTIONÄR.