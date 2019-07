Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Infineon-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Infineon-Aktie:

15,78 EUR -1,80% (09.07.2019, 14:22)



Tradegate-Aktienkurs Infineon-Aktie:

15,778 EUR -1,54% (09.07.2019, 14:33)



ISIN Infineon-Aktie:

DE0006231004



WKN Infineon-Aktie:

623100



Ticker-Symbol Infineon-Aktie:

IFX



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Infineon-Aktie:

IFNNF



Kurzprofil Infineon Technologies AG:



Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen, die das Leben einfacher, sicherer und umweltfreundlicher machen. Mikroelektronik von Infineon ist der Schlüssel für eine lebenswerte Zukunft. Mit weltweit rund 40.100 Beschäftigten erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2018 (Ende September) einen Umsatz von 7,6 Milliarden Euro. Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol "IFX" und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International Premier unter dem Symbol "IFNNY" notiert. (09.07.2019/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Infineon-Aktienanalyse von Michael Schröder vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Michael Schröder von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Chip-Herstellers Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) unter die Lupe.Bei dem Halbleiter-Konzern laufe die die sog. "Quiet Period", in der sich der Vorstand öffentlich nicht mehr zur operativen Entwicklung äußere. Frische Daten zum dritten Quartal des laufenden Geschäftsjahres 2018/19 gebe es am 1. August.In Q2 2018/19 sei der Umsatz bei Infineon gegenüber dem Vorquartal um ein Prozent auf 1,983 Mrd. Euro geklettert (Vorjahr: 1,970 Mrd. Euro). In den Bereichen Automotive (ATV) und Digital Security Solutions (DSS) sei der Umsatz gestiegen, während er im Segment Industrial Power Control (IPC) minimal und im Segment Power Management & Multimarket (PMM) etwas deutlicher zurückgegangen sei.Bei einem unterstellten Euro/Dollar-Wechselkurs von 1,15 werde in Q3 ein Umsatzanstieg von ein Prozent plus oder minus zwei Prozentpunkte gegenüber dem Vorquartal erwartet, und damit unterhalb der üblichen Saisonalität. Dabei werde eine Segmentergebnis-Marge von 15 Prozent in der Mitte der Umsatzspanne erwartet.DER AKTIONÄR erwarte bei leicht steigenden Erlösen in Höhe von 1,995 Mrd. Euro einen leicht rückläufigen EPS in Höhe von 0,21 Euro.An strategischen Investitionen in die Zukunftsfähigkeit dürfte Ploss ebenfalls festhalten. Denn die langfristigen Perspektiven in den wichtigen Zielmärkten von Infineon wie Elektromobilität, automatisiertes Fahren, erneuerbare Energien, Rechenzentren und mobile Kommunikation seien unverändert gut.Das Fazit hat Bestand: Anleger mit Weitblick können das aktuelle Niveau daher weiter zum Auf- oder Ausbau einer Position nutzen, sollten sich dabei aber auch auf kleinere Rücksetzer einstellen, so Michael Schröder von "Der Aktionär". Die erste Zielzone, die die Infineon-Aktie nun anlaufen sollte, liege zwischen 17 und 18 Euro. (Analyse vom 09.07.2019)