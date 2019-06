Tradegate-Aktienkurs Infineon-Aktie:

Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Infineon-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Halbleiter-Konzerns Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) unter die Lupe.Der deutsche Chiphersteller wage den bisher größten Übernahmeversuch in seiner Unternehmensgeschichte. Infineon wolle für 9 Mrd. Euro den US-Konkurrenten Cypress Semiconductor kaufen. Die Pläne des Halbleiterkonzerns würden bei den Aktionären auf Skepsis stoßen. Die Infineon-Aktie habe ihre Talfahrt beschleunigt."Der Aktionär" halte an seinem Fazit fest: Die Synergie-Prognose vom Vorstand klinge auf den ersten Blick realistisch. Würden die US-Behörden den Deal durchwinken und gehe der Übernahmeplan auf, dürfte Infineon mittelfristig operativ profitieren und die Aktie deutlich höher notieren. Anleger mit Weitblick könnten das aktuelle Niveau daher zum Auf- oder Ausbau einer Position nutzen. Bis zu offiziellen Ankündigung, wie und zu welchen Konditionen das notwendige Eigenkapital aufgenommen werden solle, dürfte sich die Infineon-Aktie allerdings recht volatil zeigen, so Michael Schröder, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 05.06.2019)Hinweis nach §34 WPHG zur Begründung möglicher Interessenkonflikte: Akien oder Derivate, die in diesem Artikel besprochen / genannt werden, befinden sich im "Real-Depot" von DER AKTIONÄR.Börsenplätze Infineon-Aktie: