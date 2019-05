ISIN Infineon-Aktie:

Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Die Aktionäre von Infineon (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) hatten zuletzt wenig zu lachen, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Gleich zwei Mal habe der Konzern seine Jahresziele nach unten korrigieren müssen. Und Besserung sei zumindest kurzfristig nicht in Sicht: "Der Boom ist erst einmal vorbei, die Nachfragedynamik hat sich abgeschwächt", so Infineon-Chef Reinhard Ploss bei Präsentation der Quartalszahlen. Dennoch habe der Firmenlenker kein allzu schwarzes Bild malen wollen: "Die langfristigen Aussichten in unseren wichtigen Zielmärkten wie Elektromobilität, automatisiertes Fahren, erneuerbare Energien, Rechenzentren und mobile Kommunikation sind hervorragend", so Ploss. Er halte deshalb an strategischen Investitionen wie dem Ausbau des Produktionsstandorts im österreichischen Villach fest, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 20/2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Infineon-Aktie:16,618 EUR -4,06% (23.05.2019, 17:35)Tradegate-Aktienkurs Infineon-Aktie:16,638 EUR -4,10% (23.05.2019, 17:53)