Börsenplätze Infineon-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Infineon-Aktie:

12,326 EUR -16,93% (16.03.2020, 10:38)



Xetra-Aktienkurs Infineon-Aktie:

12,334 EUR -12,43% (16.03.2020, 10:23)



ISIN Infineon-Aktie:

DE0006231004



WKN Infineon-Aktie:

623100



Ticker-Symbol Infineon-Aktie:

IFX



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Infineon-Aktie:

IFNNF



Kurzprofil Infineon Technologies AG:



Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen, die das Leben einfacher, sicherer und umweltfreundlicher machen. Mikroelektronik von Infineon ist der Schlüssel für eine lebenswerte Zukunft. Mit weltweit etwa 41.400 Beschäftigten erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2019 (Ende September) einen Umsatz von rund 8 Milliarden Euro. Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol "IFX" und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International Premier unter dem Symbol "IFNNY" notiert. (16.03.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Infineon-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Chipkonzerns Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) unter die Lupe.Bei DAX und Co drehe sich nach einer der schwärzesten Wochen der Börsengeschichte weiter alles um das Coronavirus. Die Pandemie habe Wirtschaft und Finanzmärkte fest im Griff. Mit umfangreichen Hilfen würden viele Länder rund um den Globus die Folgen mindern wollen. Wie groß die Auswirkungen auf die einzelnen Konzerne sein würden, sei zur Stunde offen. Das gelte auch für Infineon.Eine Einschätzung zu einzelnen Aktie falle schwer. Weder die Unternehmen selbst, noch die Analysten und Volkswirte könnten den aktuellen Einfluss der Corona-Krise auf das jeweilige Geschäft im Detail beziffern. Dazu sei es zur Stunde noch zu früh.Fakt sei: Die Welt werde sich auch morgen weiter drehen, auch wenn man derzeit teilweise einen anderen Eindruck bekomme. Wie schnell die Käufer wieder zugreifen würden, habe die Entwicklung an den US-Börsen am vergangenen Freitag gezeigt, als die Indices wegen der Aussicht auf massive finanzielle Unterstützung für die Wirtschaft in wenigen Stunden um rund zehn Prozent nach oben geschnellt seien.Zum Wochenstart rutsche die Aktie erstmal seit 2016 wieder unter die 13-Euro-Marke. Im Rahmen einer Gegenbewegung werde aber auch die Infineon-Aktie deutliche Zuwächse verzeichnen - vor allem, wenn Zahl der Corona-Infektionen beginne, sich deutlich zu verlangsamen.Wer in Zeiten wie diesen eng am Markt agieren möchte und könne, der könne auch mit der Infineon-Aktie auf eine derartige Entwicklung spekulieren. Wann und wo diese starte, sei derzeit aber nicht abzusehen. Der Rest bleibt an der Seitenlinie, so Michael Schröder von "Der Aktionär". (Analyse vom 16.03.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link