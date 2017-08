Tradegate-Aktienkurs Infineon-Aktie:

19,051 EUR +0,06% (23.08.2017, 16:20)



ISIN Infineon-Aktie:

DE0006231004



WKN Infineon-Aktie:

623100



Ticker-Symbol Infineon-Aktie:

IFX



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Infineon-Aktie:

IFNNF



Kurzprofil Infineon Technologies AG:



Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen, die das Leben einfacher, sicherer und umweltfreundlicher machen. Mikroelektronik von Infineon ist der Schlüssel für eine lebenswerte Zukunft. Mit weltweit rund 36.300 Beschäftigten erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2016 (Ende September) einen Umsatz von rund 6,5 Milliarden Euro. Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol "IFX" und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International Premier unter dem Symbol "IFNNY" notiert. (23.08.2017/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - Infineon-Aktie sammelt Kräfte für Ausbruch - ChartanalyseBereits seit Wochen schleicht das Papier des Technologiekonzerns Infineon (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) unterhalb einer kurzfristigen Trendlinie entlang und sammelt Kräfte für einen Ausbruch, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.Noch aber dominiere der bisherige Abwärtstrend seit den Jahreshochs von 20,48 Euro das kurzzeitige Kursgeschehen - dieser sei innerhalb des übergeordneten Aufwärtstrendkanals bestehend seit Oktober 2012 jedoch nur kurzfristiger Natur und sollte sehr bald aufgelöst werden. Mit dem Kursanstieg der Notierungen über den gleitenden Durchschnitt EMA 50 bei aktuell 18,97 Euro, sowie der maßgeblichen Trendkanalbegrenzung könnte bei entsprechender Durchsetzungsfähigkeit der Bullen noch am heutigen Tag ein nachhaltiger Ausbruch gelingen und dürfte sich perfekt in eine Long-Strategie einordnen.Da ein Ausbruch maßgeblich von den heutigen Tagesschlusskursen abhänge, sollten diese zunächst noch abgewartet werden. Sobald die Aktie von Infineon allerdings oberhalb von rund 19,00 Euro den Handel abschließt, könnte in den kommenden Tagen eine Aufwärtsbewegung zunächst an 19,50 Euro starten, darüber ist mit einem weiteren Anstieg der Infineon-Aktie bis zu den Julihochs bei 19,68 Euro zu rechnen, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de". (Veröffentlicht am 23.08.2017)Xetra-Aktienkurs Infineon-Aktie:18,99 EUR -0,13% (23.08.2017, 16:03)