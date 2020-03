Es bleibe dabei: Wer in Zeiten wie diesen eng am Markt agieren möchte und könne, der könne auf eine Fortsetzung der Rally spekulieren, sollte auf dem Weg nach oben aber auch an erste Gewinnmitnahmen denken. Ein erneuter Rücksetzer dürfte nicht lange auf sich warten lassen. Der Rest bleibt vorerst weiter an der Seitenlinie, so Michael Schröder von "Der Aktionär". (Analyse vom 25.03.2020)



Kurzprofil Infineon Technologies AG:



Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen, die das Leben einfacher, sicherer und umweltfreundlicher machen. Mikroelektronik von Infineon ist der Schlüssel für eine lebenswerte Zukunft. Mit weltweit etwa 41.400 Beschäftigten erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2019 (Ende September) einen Umsatz von rund 8 Milliarden Euro. Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol "IFX" und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International Premier unter dem Symbol "IFNNY" notiert. (25.03.2020/ac/a/d)



Die Infineon-Aktie kenne kein Halten mehr. Habe zu Wochenbeginn noch ein Abrutschen unter die 10-Euro-Marke gedroht, habe der Kurs des Chipherstellers mittlerweile wieder die 15-Euro-Marke ins Visier genommen. Behalte die UBS am Ende recht?Die jüngsten Aufschläge bei der Infineon-Aktie dürften vor allem den vorangegangenen Verlusten geschuldet sein. Der Kurs des Chipriesen sei seit dem Beginn des Corona-Crash immerhin um über die Hälfte eingebrochen.Kein Wunder: Während einer Krise werde das Vertrauen in das gesamte System infrage gestellt. Auf einmal könne sich keiner mehr vorstellen, dass sich die Lage überhaupt beruhigen und normalisieren werde.Zudem würden Aktien aus der Chipbranche in der Regel als sehr schwankungsanfällig gelten. In Phasen rascher und hoher Kursverluste würden sich Anleger bevorzugt von solchen volatilen Titeln trennen, um die Risiken im Portfolio zu minimieren. Entsprechend hoch würden dann die Kursgewinne in Phasen der Erholung ausfallen.Die Schweizer Großbank UBS habe sich schon vor einigen Tagen recht zuversichtlich gezeigt. Analyst David Mulholland habe in einer Studie über die Auswirkungen der Coronavirus-Krise auf die Hardware-Hersteller über das bereits in den Aktienkursen eingepreiste Ausmaß gemutmaßt. Beim Halbleiterkonzern Infineon seien gewisse Gewinnrisiken bereits berücksichtigt, so sein Fazit. Daher habe er seine Kaufempfehlung mit Ziel 24,50 Euro bestätigt.Fakt sei: Die wirtschaftliche Lage an vielen Endmärkten bleibe kurzfristig unsicher. Das treffe die Wettbewerber ebenso wie Infineon. Die mittel- und langfristigen Aussichten in den wichtigen Zielmärkten des heimischen Chipriesen wie Elektromobilität oder automatisiertes Fahren würden aber unverändert gut bleiben.Das erste Erholungsziel von 13 Euro habe die Aktie bereits weit hinter sich gelassen. Nachdem am Montag im Tief noch 10,40 Euro für die Papiere bezahlt worden seien, rücke mittlerweile die 15-Euro-Marke in den Fokus.