Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen, die das Leben einfacher, sicherer und umweltfreundlicher machen. Mikroelektronik von Infineon ist der Schlüssel für eine lebenswerte Zukunft. Mit weltweit etwa 41.400 Beschäftigten erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2019 (Ende September) einen Umsatz von rund 8 Milliarden Euro.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Infineon-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Chipkonzerns Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) unter die Lupe.Infineon denke im Moment nicht an Staatshilfe. Der Chipriese verfüge nach Einschätzung von Vorstandschef Reinhard Ploss "aus heutiger Sicht über genügend eigene Liquidität, um die Situation zu meistern". Daher habe man keinen Antrag gestellt. Beflügelt von guten Branchennachrichten, Analystenstimmen und dem festen Marktumfeld arbeite die Aktie weiter an einem Comeback."Natürlich beobachten wir die weitere Entwicklung der Situation genau", habe Konzernchef Ploss in einem Gespräch mit der "Frankfurter Allgemeine Zeitung" allerdings betont.Auch eine zusätzliche Mittelaufnahme aus eigener Kraft mittels Kapitalerhöhung stehe Ploss zufolge nicht auf der Agenda. So sei die Finanzierung der jüngst abgeschlossenen Übernahme des US-Wettbewerbers Cypress "bereits im vergangenen Sommer voll gesichert worden". In welcher Form und wann ein weiterer Eigenkapital-Schritt erfolgen könnte, prüfe man. "Sicherheit hat Priorität, aber es gibt keinen Zeitdruck", so Ploss.Seit dem Tief im Rahmen des Corona-Crash bei 10,13 Euro am 19. März habe sich die Aktie in der Spitze rund 70 Prozent erholen können. Bleiben die Rahmenbedingungen stabil, könnte sich diese Erholungsbewegung mittelfristig weiter fortsetzen - inklusive der üblichen Rücksetzer und Konsolidierungsphasen, so Michael Schröder von "Der Aktionär". (Analyse vom 17.04.2020)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link