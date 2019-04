Xetra-Aktienkurs Infineon-Aktie:

Kurzprofil Infineon Technologies AG:



Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen, die das Leben einfacher, sicherer und umweltfreundlicher machen. Mikroelektronik von Infineon ist der Schlüssel für eine lebenswerte Zukunft. Mit weltweit rund 40.100 Beschäftigten erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2018 (Ende September) einen Umsatz von 7,6 Milliarden Euro. Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol "IFX" und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International Premier unter dem Symbol "IFNNY" notiert. (09.04.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Infineon-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Halbleiter-Konzerns Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) unter die Lupe.Die Infineon-Aktie sei nach der Prognosesenkung schnell wieder zurück in die seit Jahresanfang gültige Seitwärtsrange gestiegen und kratze nun wieder am horizontalen Widerstand bei 20 Euro. Was bei dem DAX-Konzern fehle, seien frische Impulse, um mit einem Kaufsignal eine neue Aufwärtsbewegung einzuleiten.Mehr als 7% habe die Infineon-Aktie nach der Prognosesenkung eingebüßt, seitdem sei das Papier des bayerischen Chipherstellers wieder um über 10% gestiegen. Dennoch fahre die Infineon-Aktie im laufenden Jahr der Peergroup hinterher. Für langfristig orientierte Investoren ändere sich nichts, sie könnten mit Stopp bei 14,20 Euro investiert bleiben. Kurzfristig agierende Anleger sollten vorerst an der Seitenlinie bleiben und beobachten, ob der Infineon-Aktie die obere Begrenzung der Seitwärtsrange bei 20 Euro überwinden und im Anschluss eine neue Aufwärtsbewegung starten könne, so Michael Schröder, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 09.04.2019)Hinweis nach §34 WPHG zur Begründung möglicher Interessenkonflikte: Aktien oder Derivate, die in diesem Artikel besprochen / genannt werden, befinden sich im "Real-Depot" von DER AKTIONÄR.Börsenplätze Infineon-Aktie: