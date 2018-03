Börsenplätze Infineon-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Infineon-Aktie:

23,59 EUR +1,16% (09.03.2018, 15:19)



Tradegate-Aktienkurs Infineon-Aktie:

23,52 EUR +1,42% (09.03.2018, 15:31)



ISIN Infineon-Aktie:

DE0006231004



WKN Infineon-Aktie:

623100



Ticker-Symbol Infineon-Aktie:

IFX



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Infineon-Aktie:

IFNNF



Kurzprofil Infineon Technologies AG:



Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiter-lösungen, die das Leben einfacher, sicherer und umweltfreundlicher machen. Mikroelektronik von Infineon ist der Schlüssel für eine lebenswerte Zukunft. Mit weltweit etwa 37.500 Beschäftigten erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2017 (Ende September) einen Umsatz von rund 7,1 Milliarden Euro. Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol "IFX" und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International Premier unter dem Symbol "IFNNY" notiert. (09.03.2018/ac/a/d)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Infineon (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleitern und Systemlösungen, so die Analysten der DZ BANK in einer aktuellen Veröffentlichung.Mit seinen vier Geschäftssegmenten Automotive, Industrial Power Control, Power Management & Multimarket (PMM) sowie Chip Card & Security fokussiere sich das Unternehmen auf die zukunftsträchtigen Bereiche Energieeffizienz, Mobilität und Sicherheit. Der Bereich Automotive stelle mit einem Anteil von 42% am Umsatz des Geschäftsjahres 2017 den wichtigsten Bereich dar, gefolgt vom Bereich PMM mit einem Umsatzanteil von 31%.Im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2018 (1. Oktober 2017 bis 31. Dezember 2017) habe Infineon einen Umsatz von 1.775 Mio. Euro erwirtschaftet, was einem Plus von 8% gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspreche. Das Segmentergebnis habe im gleichen Zeitraum um 15% auf 283 Mio. Euro zugelegt, wobei sich die Segmentergebnis-Marge von 15,0% auf 15,9% verbessert habe. Die Entwicklung im Auftaktquartal sei maßgeblich von einer guten Nachfrage im Bereich Automotive gestützt worden, insbesondere nach Produkten für elektrische Antriebe. Zudem habe das Unternehmen von einer hervorragenden gesamtwirtschaftlichen Lage profitiert. Für Gegenwind habe jedoch ein gegenüber dem Euro schwächerer US-Dollar gesorgt.Im laufenden zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2018 rechne der Vorstand mit einem Umsatzanstieg von 4% plus/minus 2% gegenüber dem Vorquartal. Für das Geschäftsjahr 2018 habe der Vorstand die Umsatzprognose aufgrund des schwächeren US-Dollars mit Vorlage der Zahlen zum ersten Quartal angepasst. Unter der Annahme eines EUR/USD-Wechselkurses von 1,25 für das verbleibende Geschäftsjahr werde nun ein Umsatzanstieg von etwa 5% plus/minus 2% gegenüber dem Vorjahr erwartet (zuvor Anstieg von etwa 9% plus/minus 2%). Die Segmentergebnis-Marge solle im Mittelpunkt der Umsatzspanne bei 16,5% liegen.Der Bereich Automotive werde weiterhin als Wachstumstreiber dienen. Entsprechend würden sich die Investitionen des Unternehmens insbesondere auf zusätzliche Fertigungskapazitäten für Produkte aus dem Bereich Elektromobilität konzentrieren. Vergangene Woche habe Infineon die Gründung eines Joint Venture (SIAPM) mit dem chinesischen Autobauer SAIC bekannt gegeben. Das Gemeinschaftsunternehmen werde in China - dem größten Markt für Elektroautos - Steuerungsgeräte fertigen, die eine effizientere Stromnutzung durch Elektromotoren ermöglichen.Die Analysten der DZ BANK sehen Infineon im Branchenvergleich weiter in einer führenden Position. Der aufgrund des schwächeren US-Dollars reduzierte Ausblick sei zu verschmerzen, da die gute Auftragslage weiteres Wachstum und den Hinzugewinn von Marktanteilen signalisiere. (Analyse vom 09.03.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link