Tradegate-Aktienkurs Infineon-Aktie:

32,89 EUR -2,72% (19.08.2021, 12:24)



XETRA-Aktienkurs Infineon-Aktie:

32,83 EUR -3,30% (19.08.2021, 12:10)



ISIN Infineon-Aktie:

DE0006231004



WKN Infineon-Aktie:

623100



Ticker-Symbol Infineon-Aktie:

IFX



NASDAQ OTC-Symbol Infineon-Aktie:

IFNNF



Kurzprofil Infineon Technologies AG:



Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen, die das Leben einfacher, sicherer und umweltfreundlicher machen. Mikroelektronik von Infineon ist der Schlüssel für eine lebenswerte Zukunft. Mit weltweit rund 46.700 Beschäftigten erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2020 (Ende September) einen Umsatz von mehr als 8,5 Milliarden Euro. Durch die Übernahme der US-amerikanischen Cypress Semiconductor Corporation im April 2020 gehört Infineon zu den zehn größten Halbleiterunternehmen weltweit.



Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol "IFX" und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International Premier unter dem Symbol "IFNNY" notiert. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.infineon.com. (19.08.2021/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Infineon-Aktienanalyse von "ZertifikateJournal":Beim Halbleiterkonzern Infineon (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF) legte der Umsatz von April bis Juni im Vergleich zum Vorquartal um ein Prozent auf 2,72 Mrd. Euro zu, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Gründe für das geringe Plus seien pandemiebedingte Einschränkungen der Fertigungskapazitäten in Melaka (Malaysia) sowie die Nachwirkungen des Wintersturms in Austin (USA) gewesen. Der operative Gewinn sei im dritten Quartal des laufenden Geschäftsjahres 2020/21 (per 30. September) auf 496 Mio. Euro gestiegen. Im Vorquartal habe der entsprechende Wert 470 Mio. Euro betragen. Damit sei Infineon beim Umsatz etwas hinter den Erwartungen der Experten zurückgeblieben. Das operative Ergebnis sei dagegen so hoch ausgefallen, wie prognostiziert.Für das vierte Quartal gehe der Konzern von einem wieder höheren Umsatzplus aus. Der Erlös solle bei anziehender Marge auf rund 2,9 Mrd. Euro steigen - das wäre ein Plus von etwas mehr als sechs Prozent im Quartalsvergleich. "Die Nachfrage nach Halbleitern ist ungebrochen", habe CEO Reinhard Ploss gesagt. Dem stehe aber eine weiterhin sehr angespannte Liefersituation gegenüber. "Die Vorräte sind auf einem historischen Tiefstand, unsere Chips gehen aus der Fertigung direkt in die Endanwendungen", so Ploss. "In diesem Umfeld wiegen pandemiebedingte Einschränkungen der Fertigung wie jüngst in Malaysia doppelt schwer."Auf das gesamte Jahr bezogen gehe Infineon davon aus, durch die verschiedenen Behinderungen rund 200 Mio. bis 300 Mio. Euro an Umsatz nicht machen zu können. Ein Großteil davon sei aber nur verschoben, so das Unternehmen. Man unternehme auf allen Stufen der Wertschöpfungskette das Möglichste, um die Kunden zu beliefern. "Daneben sorgen wir kontinuierlich für zusätzliche Kapazitäten." Zudem erwarte Infineon im kommenden Jahr angesichts der angespannten Marktsituation teilweise steigende Preise. DAX -Titel einen guten Basiswert für Seitwärtsinvestments ab, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 32/2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Infineon-Aktie: