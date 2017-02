Tradegate-Aktienkurs Infineon-Aktie:

Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen, die das Leben einfacher, sicherer und umweltfreundlicher machen. Mikroelektronik von Infineon ist der Schlüssel für eine lebenswerte Zukunft. Mit weltweit rund 36.300 Beschäftigten erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2016 (Ende September) einen Umsatz von rund 6,5 Milliarden Euro. Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol "IFX" und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International Premier unter dem Symbol "IFNNY" notiert. (07.02.2017/ac/a/d)

Das traditionell schwächere erste Geschäftsquartal habe der bayerische Chiphersteller sehr solide abgeschlossen, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Auch der Ausblick für Q2 könne überzeugen, so dass eine Anhebung des Gesamtjahresausblicks im weiteren Jahresverlauf nicht unwahrscheinlich sei. Das Bewertungsniveau der Infineon-Aktie se allerdings recht ambitioniert.Wolfgang Donie, Analyst der NORD LB, bliebt daher in einer aktuellen Aktienanalyse bei seiner Halteempfehlung für die Infineon-Aktie. Das neue Kursziel beträgt 16,50 Euro (alt: 14,50 Euro).