Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen, die das Leben einfacher, sicherer und umweltfreundlicher machen. Mikroelektronik von Infineon ist der Schlüssel für eine lebenswerte Zukunft. Mit weltweit rund 36.300 Beschäftigten erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2016 (Ende September) einen Umsatz von rund 6,5 Milliarden Euro. Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol "IFX" und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International Premier unter dem Symbol "IFNNY" notiert. (05.04.2018/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Infineon-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann, Aktienexperte des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Chipherstellers Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) unter die Lupe.Es würden dunkle Wolken auf für Infineon ziehen. Der US-Absatzmarkt schwächele aufgrund des schwachen US-Dollars und der chinesische Absatzmarkt drohe in einem Handelskrieg ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen zu werden. Zudem würden aktuell positive Impulse fehlen. Eine solide Geschäftsentwicklung im zweiten Quartal 2018 könnte der Infineon-Aktie neuen Schwung geben.Auch charttechnisch habe das Durchbrechen der 200-Tage-Linie eher negative Signale geliefert. Noch halte sich der Aktienkurs über der Unterstützung im Bereich 21 Euro. Anleger sollten abwarten und Stoppkurs bei 19,40 Euro beachten, so Benedikt Kaufmann, Aktienexperte des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 05.04.2018)Börsenplätze Infineon-Aktie:Xetra-Aktienkurs Infineon-Aktie:21,36 EUR +3,44% (05.04.2018, 17:35)