Kursziel

Infineon-Aktie

(EUR) Rating

Infineon-Aktie Firma Aktienanalyst Datum 21,00 Outperform Bernstein Research Pierre Ferragu 09.08.2017 21,00 Buy UBS David Mulholland 04.08.2017 21,50 Buy Baader Bank Günther Hollfelder 03.08.2017 22,50 Buy Deutsche Bank Johannes Schaller 02.08.2017 21,50 Buy Kepler Cheuvreux Sebastien Sztabowicz 02.08.2017 21,50 Overweight J.P. Morgan Sandeep Deshpande 02.08.2017 23,00 Buy Commerzbank Thomas Becker 02.08.2017 21,30 Buy Goldman Sachs Alexander Duval 02.08.2017 17,20 Equal-weight Barclays Capital Andrew Gardiner 02.08.2017 20,00 Buy Berenberg Bank Tammy Qiu 02.08.2017 20,00 Hold S&P Capital Jia Man Neoh 02.08.2017 21,00 Kaufen Nord LB Wolfgang Donie 01.08.2017 - Kaufen DZ BANK Harald Schnitzer 01.08.2017 19,50 Halten Independent Research Markus Friebel 01.08.2017 18,00 Hold Warburg Research Malte Schaumann 01.08.2017 - Underperform BNP Paribas Jerome Ramel 21.07.2017 9,50 Underweight Morgan Stanley Francois Meunier 17.07.2017 21,00 Outperform Credit Suisse Achal Sultania 27.06.2017 21,50 Buy Citigroup Amit Harchandani 05.05.2017 17,50 Reduce Oddo Seydler Bank Veysel Taze 31.03.2017

Xetra-Aktienkurs Infineon-Aktie:

19,115 EUR +0,82% (14.08.2017, 17:35)



Tradegate-Aktienkurs Infineon-Aktie:

19,126 EUR +0,40% (14.08.2017, 21:02)



ISIN Infineon-Aktie:

DE0006231004



WKN Infineon-Aktie:

623100



Ticker-Symbol Infineon-Aktie:

IFX



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Infineon-Aktie:

IFNNF



Kurzprofil Infineon Technologies AG:



Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen, die das Leben einfacher, sicherer und umweltfreundlicher machen. Mikroelektronik von Infineon ist der Schlüssel für eine lebenswerte Zukunft. Mit weltweit rund 36.300 Beschäftigten erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2016 (Ende September) einen Umsatz von rund 6,5 Milliarden Euro. Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol "IFX" und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International Premier unter dem Symbol "IFNNY" notiert. (14.08.2017/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Infineon-Aktie (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) nach Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 23,00 Euro oder 9,50 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Infineon-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Die Infineon Technologies AG hat am 1. August 2017 das Ergebnis für das dritte Quartal des Geschäftsjahres 2016/17 bekannt gegeben. Dementsprechend legte der Umsatz gegenüber dem Vorquartal um 4% auf 1.831 Mio. Euro zu. Der Konzernüberschuss stieg auf 253 Mio. Euro nach 199 Mio. Euro im Vorquartal. Das Ergebnis je Aktie - jeweils unverwässert und verwässert - wuchs auf 0,22 Euro (Vorquartal: 0,18 Euro). Das Unternehmen bestätigte den Ausblick für das laufende Geschäftsjahr: Trotz deutlichem Gegenwind von einem schwächeren US-Dollar im Septemberquartal beträgt die erwartete Umsatzsteigerung gegenüber dem Vorjahr weiterhin 8% bis 11% mit einer Segmentergebnis-Marge von 17% im Mittelpunkt der Umsatzspanne.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Infineon-Aktie anbetrifft, kommt die höchste Kursprognose von der Commerzbank, die den Titel auf "buy" mit einem Kursziel von 23 Euro belassen hat. Die mittel- bis langfristigen Wachstumsaussichten des Halbleiterkonzerns seien solide, schrieb Analyst Thomas Becker in einer Studie vom 2. August. Er habe aber seine Prognosen für 2018 aufgrund negativer Währungseffekte und steigender Kosten gekürzt.Andrew Gardiner, Analyst von Barclays, hat aber Infineon nach Zahlen auf "equal-weight" mit einem Kursziel von 17,20 Euro belassen. Der Halbleiterkonzern habe im soliden dritten Geschäftsquartal besser als erwartet abgeschnitten, was den schwächeren Ausblick auf das vierte Quartal kompensiere, schrieb Analyst Andrew am 2. August in einer Studie. Der jüngste Euro-Anstieg begrenze indes das Aufwärtspotenzial.Und was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur Infineon-Aktie?Börsenplätze Infineon-Aktie: