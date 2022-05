Kursziel

Infineon-Aktie

(EUR) Rating

Infineon-Aktie Firma Aktienanalyst Datum 23,00 Underperform Jefferies Janardan Menon 25.05.2022 42,50 Buy Goldman Sachs Alexander Duval 24.05.2022 38,50 Neutral J.P. Morgan Sandeep Deshpande 20.05.2022 38,00 Buy Warburg Research Malte Schaumann 19.05.2022 48,00 Buy Berenberg Bank Tammy Qiu 18.05.2022 36,00 Kaufen DZ BANK Dirk Schlamp 17.05.2022 38,00 Buy Citigroup Amit Harchandani 11.05.2022 40,00 Buy Deutsche Bank Johannes Schaller 11.05.2022 30,00 Equal-weight Barclays Capital Keagan Bryce-Borthwick 10.05.2022 44,00 Buy Société Générale Aleksander Peterc 10.05.2022 40,00 Buy UBS Francois-Xavier Bouvignies 10.05.2022 48,40 Outperform Credit Suisse Adithya Metuku 09.05.2022



Börsenplätze Infineon-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Infineon-Aktie:

29,595 EUR +2,02% (30.05.2022, 19:09)



XETRA-Aktienkurs Infineon-Aktie:

29,575 EUR +1,97% (30.05.2022, 17:35)



ISIN Infineon-Aktie:

DE0006231004



WKN Infineon-Aktie:

623100



Ticker-Symbol Infineon-Aktie:

IFX



NASDAQ OTC-Symbol Infineon-Aktie:

IFNNF



Kurzprofil Infineon Technologies AG:



Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen, die das Leben einfacher, sicherer und umweltfreundlicher machen. Mikroelektronik von Infineon ist der Schlüssel für eine lebenswerte Zukunft. Mit weltweit rund 50.280 Beschäftigten erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2021 (Ende September) einen Umsatz von rund 11,1 Milliarden Euro und gehört zu den zehn größten Halbleiterunternehmen weltweit.



Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol "IFX" und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International Premier unter dem Symbol "IFNNY" notiert. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.infineon.com. (30.05.2022/ac/a/d)







Neubiberg (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des deutschen Chipherstellers Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF) nach Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 48,40 oder 23,00 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Infineon-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Die Infineon Technologies AG hat am 9. Mai die Zahlen zum 2. Quartal 2022 präsentiert.Wie aus der Aktienanalyse vom Anlegermagazin "Der Aktionär" vom 9. Mai hervorgeht, habe Infineon im abgelaufenen zweiten Quartal seinen Umsatz zum Vorquartal um 4 Prozent auf knapp 3,3 Milliarden Euro gesteigert. Das Segmentergebnis sei um 6 Prozent auf 761 Millionen Euro geklettert. Die entsprechende Marge sei auf 23,1 Prozent nach 22,7 im Quartal zuvor gestiegen. Analysten hätten im Vorfeld im Schnitt einen Umsatz in Höhe von 3,22 Milliarden Euro und damit 2 Prozent mehr als im Vorquartal prognostiziert. Das Segmentergebnis sollte leicht auf 712 Millionen Euro zurückgehen.Die kurz- und mittelfristigen Markt- und Lieferbedingungen beobachte der Konzern sehr genau, um bei Bedarf reagieren zu können. Im dritten Quartal erwarte Infineon bei einem angenommenen EUR/USD-Wechselkurs von 1,10 einen Umsatz von rund 3,4 Milliarden Euro. Die Segmentergebnis-Marge werde bei dem prognostizierten Umsatz voraussichtlich etwa 21 Prozent betragen. Im vierten Quartal solle der Umsatz dann wieder stärker zulegen. Dass der Euro zuletzt deutlich schwächer notiert habe, dürfte dem Konzern weiter zugutekommen. Der Konzern erziele rund zwei Drittel seiner Erlöse in Dollar, seit er den US-Konzern Cypress übernommen habe.Bei einem nun unterstellten EUR/USD-Wechselkurs von 1,10 (zuvor 1,15) werde für das gesamte Geschäftsjahr 2022 ein Umsatz von 13,5 Milliarden Euro plus oder minus 500 Millionen Euro (Vorjahr: 11.06 Milliarden Euro) erwartet nach zuvor 13,0 Milliarden Euro. Die Segmentergebnis-Marge sollte im Mittelpunkt der Umsatzspanne nun bei über 22 Prozent (Vorjahr: 20,5 Prozent) liegen nach zuvor etwa 22 Prozent, so Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Infineon-Aktie anbetrifft, billigen die Analysten von der Credit Suisse dem Titel das höchste Kursziel von 48,40 Euro zu. Die Einstufung wurde auf "outperform" belassen. Analyst Adithya Metuku hob nach den Quartalszahlen und der vom Chipproduzenten erhöhten Jahresziele seine Prognosen an. Die Nachfrage-Trends seien nach wie vor stark, schrieb er in einer am 9. Mai vorliegenden Studie. Sollten die Lieferkettenprobleme schneller als erwartet nachlassen, hätte der Ausblick noch Luft nach oben.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur Infineon-Aktie?Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur Infineon-Aktie auf einen Blick: