Infineon-Aktie Firma Aktienanalyst Datum 23,50 Buy UBS AG David Mulholland 26.07.2019 17,50 Neutral Oddo BHF Stephane Houri 11.07.2019 23,00 Buy Deutsche Bank Robert Sanders 08.07.2019 19,00 Kaufen Nord LB Alexander Zienkowicz 28.06.2019 20,00 Outperform Bernstein Research Mark Li 20.06.2019 15,00 Halten DZ BANK Harald Schnitzer 19.06.2019 21,50 Buy Goldman Sachs Alexander Duval 19.06.2019 18,50 Kaufen Independent Research Markus Friebel 19.06.2019 21,50 Hold Warburg Research Malte Schaumann 18.06.2019 15,50 Underweight Barclays Capital Andrew Gardiner 11.06.2019 22,00 Buy Kepler Cheuvreux Sebastien Sztabowicz 07.06.2019 25,00 Buy Merrill Lynch Adithya Metuku 03.06.2019 21,00 Overweight J.P. Morgan Sandeep Deshpande 23.05.2019 21,00 Buy Citigroup Amit Harchandani 09.05.2019 24,00 Buy Berenberg Bank Tammy Qiu 08.05.2019 22,00 Hold Société Générale Aleksander Peterc 08.05.2019 19,50 Outperform Credit Suisse Achal Sultania 07.05.2019



Börsenplätze Infineon-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Infineon-Aktie:

17,014 EUR -2,59% (30.07.2019, 17:35)



Tradegate-Aktienkurs Infineon-Aktie:

16,944 EUR -3,38% (30.07.2019, 20:00)



ISIN Infineon-Aktie:

DE0006231004



WKN Infineon-Aktie:

623100



Ticker-Symbol Infineon-Aktie:

IFX



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Infineon-Aktie:

IFNNF



Kurzprofil Infineon Technologies AG:



Die Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen, die das Leben einfacher, sicherer und umweltfreundlicher machen. Mikroelektronik von Infineon ist der Schlüssel für eine lebenswerte Zukunft. Mit weltweit rund 40.100 Beschäftigten erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2018 (Ende September) einen Umsatz von 7,6 Milliarden Euro. Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol "IFX" und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International Premier unter dem Symbol "IFNNY" notiert. (31.07.2019/ac/a/d)







Neubiberg (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des deutschen Chipherstellers Infineon Technologies AG (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) vor Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 25,00 oder 15,00 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Infineon-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Die Infineon Technologies AG wird am 1. August die Zahlen zum 3. Quartal 2019 veröffentlichen.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Infineon-Aktie anbetrifft, kommt eine der höchsten Kursprognosen von der UBS. Die Schweizer Großbank hat die Einstufung für Infineon nach Zahlen von Cypress auf "buy" mit einem Kursziel von 23,50 Euro belassen. Die Kennziffern des Übernahmekandidaten hätten den Markterwartungen entsprochen, schrieb Analyst David Mulholland in einer am 26. Juli vorliegenden Studie. Infineon hatte unlängst angekündigt, das US-Unternehmen kaufen zu wollen.Eine der niedrigsten Kursprognosen für die Infineon-Aktie kommt dagegen von der Investmentbank Oddo BHF: Der dort zuständige Analyst Stephane Houri hat den Titel vor Zahlen auf "neutral" mit einem Kursziel von 17,50 Euro belassen. Für das zweite Quartal sei er relativ optimistisch, da der Geschäftszyklus der Halbleiterunternehmen wahrscheinlich seinen Tiefpunkt erreicht habe, schrieb Houri in einer am 11. Juli vorliegenden Branchenstudie. Unklar sei aber, wie deutlich die Erholung im zweiten Halbjahr ausfallen werde. Houri bevorzuge Titel wie ASML, STMicroelectronics und AMS wegen ihrer unternehmensspezifischen Wachstumstreiber.Bei Infineon standen zuletzt zwei Meldungen im Fokus: Die erneute Senkung der Jahresprognosen und die geplante Übernahme des US-Wettbewerbers Cypress Semiconductor, so Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär". Die Aktie sei in die Knie gegangen, habe sich im Anschluss aber wieder spürbar erholen können. Dabei habe es eine Reihe von Kurstreibern gegeben, vor allem zuversichtliche Ausblicke von anderen Konzernen aus der Chipbranche hätten für gute Stimmung gesorgt.Ob sich der Infineon-Vorstand mit der Vorlage der Zahlen zum dritten Quartal des laufenden Geschäftsjahres 2018/19 am 1. August ebenfalls zuversichtlich für den weiteren Jahresverlauf äußere, sei fraglich.Was bedeute das für die Aktie? Die jüngste Aufwärtsbewegung habe die Aktie in die erste Zielzone zwischen 17 und 18 Euro geführt. Halte das positive Momentum an, dann könnte die Aktie den horizontalen Widerstand bei 18 Euro direkt überwinden und Kurs auf das übergeordnete Ziel bei 20 Euro nehmen. Ansonsten dürfte der Titel zunächst eine kleine Verschnaufpause einlegen und unter 18 Euro seitwärts tendieren.Das Fazit bleibt unverändert: Anleger mit Weitblick können auch das aktuelle Niveau weiter zum Auf- oder Ausbau einer Position nutzen, sollten sich dabei aber auch auf kleinere Rücksetzer einstellen, so Michael Schröder von "Der Aktionär" in einer Aktienanalyse vom 24. Juli weiter.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur Infineon-Aktie?