Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Unsicherheit aufgrund der Handelsauseinandersetzungen zwischen den USA und China wird wohl doch bis in den Sommer anhalten, so die Analysten der Helaba.



Solange dürfte es zu keiner durchgreifenden Erholung der Notierungen kommen. Die Analysten hätten vor allem die Prognosen für Q2 2019 deutlich zurückgenommen. Allerdings würden sie davon ausgehen, dass jenseits des wohl noch länger andauernden strategischen Machtgerangels auf der operativen Ebene bald ein weniger wachstumsschädlicher Modus erreicht werde. Neben diesem den internationalen Handel und damit die Stimmung im Verarbeitenden Gewerbe latent belastenden Faktor seien zuletzt auch die Fragezeichen durch die inhärent verhaltene Entwicklung in wichtigen Industrieökonomien wie Japan, Deutschland und Korea nicht wesentlich geringer geworden.



Dennoch würden die Analysten davon ausgehen, dass das zyklische Tief im Verarbeitenden Gewerbe international markiert sei und Primärmetalle nicht noch einmal deutlich abstürzen würden, sondern sich allmählich wieder erholen würden. Je nach Angebotsbedingungen könne das Ausmaß durchaus sehr unterschiedlich ausfallen (LMEX: Risiko 5 bis 10%; Chance 10 bis 15%). (Ausgabe vom 10.05.2019) (15.05.2019/ac/a/m)





Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.



Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.