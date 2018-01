Frankfurt (www.aktiencheck.de) - An den Metallmärkten ist nach den starken Preisanstiegen etwas Ruhe eingekehrt, so die Analysten der Commerzbank.Der Weltstahlverband habe berichtet, dass die globale Stahlproduktion im letzten Jahr im Vergleich zum Vorjahr um 5,3% auf ein Rekordhoch von 1,69 Mrd. Tonnen gestiegen sei. Bis auf die GUS-Region hätten demnach alle anderen stahlherstellenden Regionen zum Produktionsanstieg beigetragen. So seien zum Beispiel in China 5,7% mehr Stahl produziert worden, wobei die Kapazitätsschließungen kaum Auswirkungen auf die Produktion gehabt hätten.In der EU sei die Stahlproduktion um 4,1% gestiegen, in den USA um 4,0%. Die stärkste Wachstumsrate unter den zehn größten stahlproduzierenden Ländern habe die Türkei mit einem Plus von 13,1% verzeichnet. Indien als weltweit drittgrößter Stahlproduzent habe weiter deutlich gegenüber Japan aufgeholt. Alles in allem sei wohl auch im letzten Jahr auf globaler Ebene mehr Stahl produziert worden als nachgefragt worden sei. Das anhaltende Überangebot spreche gegen weiter spürbar steigende Stahlpreise. (26.01.2018/ac/a/m)