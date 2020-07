Bonn (www.aktiencheck.de) - Ähnlich wie die PMI-Daten zur Industrie in den westeuropäischen Ländern erholten sich auch diejenigen der osteuropäischen Nachbarstaaten weiter von ihren kürzlich verzeichneten historischen Tiefs, so die Analysten von Postbank Research.



Sie hätten jedoch ebenfalls (noch) nicht den Sprung über die magische Grenze von 50 Punkten geschafft, die eine Expansion der wirtschaftlichen Tätigkeit signalisiert hätte. In Polen sei der PMI für das Verarbeitende Gewerbe von 40,6 auf 47,2 Punkte geklettert und habe dabei eine deutliche Erholung der Produktion und der Auftragslage angezeigt. Ein ähnliches Bild in Ungarn. Hier sei der entsprechende Index von 40,7 Punkten auf 47 Punkte angestiegen. In Tschechien habe dieser zwar von 39,6 auf 44,9 Punkte zugelegt, habe damit aber als einziger PMI dieser drei Länder leicht unter den Erwartungen gelegen. Dies erscheine zwar etwas verwunderlich, da auch in Tschechien der Covid-19-Lockdown Anfang Juni mehr oder weniger beendet worden sei. Hier spiele aber wohl eine momentan eher bescheidene Nachfrage aus der Autoindustrie eine Rolle. Und es sei unklar, inwieweit die Auskunftsgebenden die Aktivität am Vormonat messen würden, wie es bei den PMIs sein sollte, oder am "Normalzustand". Die Tschechische Krone habe sich denn auch nach den Daten weiter seitwärts bewegt. (02.07.2020/ac/a/m)



