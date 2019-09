Xetra-Aktienkurs Inditex-Aktie:

26,74 EUR +1,40% (19.09.2019, 10:31)



Tradegate-Aktienkurs Inditex-Aktie:

26,88 EUR +1,01% (19.09.2019, 11:05)



ISIN Inditex-Aktie:

ES0148396007



WKN Inditex-Aktie:

A11873



Ticker-Symbol Inditex-Aktie:

IXD1



Nasdaq Other OTC Ticker-Symbol Inditex-Aktie:

IDEXF



Kurzprofil Inditex S.A.:



Inditex Industria de Diseño Textil S.A. (ISIN: ES0148396007, WKN: A11873, Ticker-Symbol: IXD1, Nasdaq OTC-Symbol: IDEXF) ist eine Unternehmensgruppe, die weltweit in der Textilindustrie tätig ist. Der Hauptsitz von Inditex ist Arteixo, Spanien. Mit mehr als 100 Tochtergesellschaften gehört Inditex zu den weltweit größten Textilunternehmen und ist im Design, der Produktion und dem Vertrieb von Bekleidungsartikeln und Accessoires aktiv. Die Marken Zara, Zara Home, Pull and Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho und Uterqüe sind in über 6.200 Geschäften in 86 Ländern sowie online in 23 Ländern erhältlich. (19.09.2019/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Inditex: Trotz starker Zahlen gehen Meinungen teils weit auseinander - AktienanalyseDer Modemarkt in Europa ist hart umkämpft, dennoch konnte Inditex (ISIN: ES0148396007, WKN: A11873, Ticker-Symbol: IXD1, Nasdaq OTC-Symbol: IDEXF) im zweiten Quartal eine Schippe drauf legen, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in ihrer aktuellen Ausgabe.Wie das Unternehmen mitgeteilt habe, sei der Umsatz im ersten Halbjahr um sieben Prozent auf 12,8 Mrd. Euro gestiegen. Zum Jahresauftakt habe das Plus "lediglich" bei fünf Prozent gelegen. Noch stärker seien die Zuwächse beim Gewinn gewesen. Das EBITDA habe um 47 Prozent auf 3,4 Mrd. Euro angezogen.Unter dem Strich habe Inditex mit 1,5 Mrd. Euro zehn Prozent mehr als ein Jahr zuvor verdient. Gründe dafür seien zum einen die Eröffnung neuer Filialen und zum anderen die Weiterentwicklung des Online-Geschäfts. Da auch die neue Herbst/Winter-Saison Inditex zufolge gut angelaufen sei, habe das Management seinen Umsatzausblick für das laufende Jahr bestätigt. Demnach sollten die Erlöse auf vergleichbarer Fläche um vier bis sechs Prozent steigen - nach fünf Prozent in den ersten sechs Monaten.Unter Analysten seien die Zahlen auf ein geteiltes Echo gestoßen. Während Michelle Wilson von Berenberg das starke Wachstum auf vergleichbarer Fläche als ein weiteres Anzeichen für Margendruck werte und daher nach wie vor keinen Grund sehe, die Aktie zu besitzen oder gar zu kaufen (Kursziel: 22 Euro), rate Robert Czerwensky von der DZ BANK unverändert zum Einstieg und habe den fairen Wert auf 31,60 Euro hochgesetzt. Dabei habe er unter anderem auf die Nettoliquidität verwiesen, die wegen des operativen Mittelzuflusses einen Rekordwert erreicht habe. (Ausgabe 37/2019)Börsenplätze Inditex-Aktie: