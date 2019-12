Tradegate-Aktienkurs Inditex-Aktie:

Kurzprofil Inditex S.A.:



Inditex Industria de Diseño Textil S.A. (ISIN: ES0148396007, WKN: A11873, Ticker-Symbol: IXD1, Nasdaq OTC-Symbol: IDEXF) ist eine Unternehmensgruppe, die weltweit in der Textilindustrie tätig ist. Der Hauptsitz von Inditex ist Arteixo, Spanien. Mit mehr als 100 Tochtergesellschaften gehört Inditex zu den weltweit größten Textilunternehmen und ist im Design, der Produktion und dem Vertrieb von Bekleidungsartikeln und Accessoires aktiv. Die Marken Zara, Zara Home, Pull and Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho und Uterqüe sind in über 6.200 Geschäften in 86 Ländern sowie online in 23 Ländern erhältlich. (12.12.2019/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Inditex-Aktienanalyse von Analyst Lars Lusebrink von Independent Research:Lars Lusebrink, Aktienanalyst von Independent Research, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie des Bekleidungskonzerns Inditex S.A. (ISIN: ES0148396007, WKN: A11873, Ticker-Symbol: IXD1, Nasdaq OTC-Symbol: IDEXF). von 29,00 Euro auf 33,00 Euro.Die Zahlen für das Q3 2019/20 (31.10.) hätten ergebnisseitig (u.a. EBIT: +17% y/y auf 1,51 Mrd. Euro; Nettoergebnis: +14% y/y auf 1,17 Mrd. Euro) überzeugt und die Analystenprognosen (1,45 Mrd. Euro bzw. 1,13 Mrd. Euro) geschlagen und hätten den Marktkonsens (1,48 Mrd. Euro bzw. 1,15 Mrd. Euro) erreicht. Umsatzseitig (+9% y/y auf 7,00 Mrd. Euro) hätten sie im Rahmen der Erwartungen gelegen (Analystenschätzung: 6,90 Mrd. Euro; Marktkonsens: 6,96 Mrd. Euro). Die Unternehmens-Guidance für 2019/20 (31.01.) sei bestätigt worden (u.a. flächenbereinigtes Umsatzwachstum: +4% bis +6% y/y). Entgegen früherer Quartalsveröffentlichungen habe sich Inditex aber nicht zum Start in das laufende Quartal geäußert, was nach Meinung des Analysten negativ zu werten sei und auf eine schwächere Topline-Entwicklung zu Quartalsbeginn hindeuten könnte. Er halte die Guidance aber für erreichbar. Seine EPS-Prognosen (2019/20e: 1,215 (alt: 1,189) Euro; 2020/21e: 1,319 (alt: 1,296) Euro) hebe der Analyst leicht an. Dem schwierigen Branchenumfeld (hoher Preisdruck in der Bekleidungsbranche, zunehmender Wettbewerbsdruck vor allem durch Online-Händler) stünden u.a. signifikante Fortschritte beim Ausbau des Online-Geschäfts sowie eine sehr solide Bilanzstruktur (hohe Nettoliquidität) gegenüber.Lars Lusebrink, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt sein "halten"-Votum für die Inditex-Aktie. (Analyse vom 12.12.2019)