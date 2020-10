Bonn (www.aktiencheck.de) - In Indien erreichte der Überschuss in der Leistungsbilanz mit 3,9 Prozent des Bruttoinlandsprodukts im zweiten Quartal einen historischen Höchststand, so die Analysten von Postbank Research.



Vor allem ein starker Rückgang des Handelsbilanzsaldos habe dazu beigetragen, da der Import von Gütern im Vorjahresvergleich um rund 52 Prozent eingebrochen sei. Gleichzeitig sei im zweiten Quartal in Indien, ebenso wie in anderen Schwellenländern, ein starker Rückgang der Kapitalzuflüsse zu verzeichnen gewesen. Danach seien im Dreimonatszeitraum nur noch 552 Millionen US-Dollar ins Land geflossen, nach 17,4 Milliarden US-Dollar im ersten Quartal. Tiefe Spuren habe die Coronavirus-Krise auch im Staatshaushalt hinterlassen. Die Einnahmen der öffentlichen Hand seien zwischen April und August im Vorjahresvergleich um 39,3 Prozent zurückgegangen, während die Ausgaben um 6,2 Prozent gestiegen seien. In der Folge habe sich das Fiskaldefizit gegenüber 2019 um gut 57 Prozent erhöht.



Mit Blick auf die Coronavirus-Pandemie hätten sich in Indien zuletzt positive Entwicklungstendenzen gezeigt. Die Zahl der aktiven COVID-19-Fälle gehe seit etwa zwei Wochen kontinuierlich zurück. Dennoch sei Indien mit 6,2 Millionen Infizierten das nach den USA am stärksten von der Coronavirus-Pandemie betroffene Land. Nach Erreichen eines Jahrestiefstands Mitte August habe sich die Indische Rupie gegenüber dem Euro in den vergangenen Wochen im Trend stabilisieren können. (05.10.2020/ac/a/m)



