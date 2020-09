Luxembourg (www.aktiencheck.de) - Sean Debow, CEO und CIO von Eurizon Capital (HK), ist der Ansicht, dass indische Konsumwerte - insbesondere diejenigen mit hoher Exposition gegenüber natürlichen und ayurvedischen Produkten - aufgrund starker struktureller Veränderungen beim ländlichen indischen Verbraucher in den kommenden Monaten und Jahren ein beschleunigtes Wachstum ihres Geschäfts erleben werden, so die Experten von Eurizon Assset Management.Covid-19 und die dadurch ausgelöste stärkere Konzentration auf Gesundheitsbelange habe diese Veränderungen unterstützt, wobei Debow davon ausgehe, dass das Thema in den kommenden Monaten mit zunehmender Aufmerksamkeit in den Bereichen häusliche Pflege, Verbrauchergesundheit und persönliches Wohlbefinden eine zusätzliche Beschleunigung erfahren werde. "Sauberkeit und präventive Gesundheitsprodukte haben eine Priorität gewonnen, um die Familien und Gemeinschaften der ländlichen Verbraucher vor der Bedrohung durch das Covid-19-Virus zu schützen", füge der Eurizon-Manager an.Abschließend habe er die Karen Leung Foundation für ihr Engagement gelobt: "In diesen beispiellosen Zeiten ist es mehr denn je von entscheidender Bedeutung, dass die Führungskräfte der Investment-Management-Branche voranschreiten und beispielsweise den Kampf gegen gynäkologische und pädiatrische Krebserkrankungen durch die Förderung von Forschung, Bildung, Prävention und optimaler Behandlung in Hongkong unterstützen." (10.09.2020/ac/a/m)