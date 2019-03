London (www.aktiencheck.de) - Nahezu 900 Millionen Wahlberechtigte (das ist mehr als die EU, USA, Russland und Japan zusammengenommen) wählen in Indien zwischen dem 11. April und 12. Mai 2019 ein neues Parlament, so die Experten von Aberdeen Standard Investments.



Nicht nur diese Zahl, auch andere würden Indien in den Fokus der Investorengemeinschaft rücken lassen: Das Wirtschaftswachstum habe von 2014 bis 2018 durchschnittlich 7,35% jährlich betragen. Und nach den Erwartungen der Weltbank werde Indien im Fiskaljahr 2019 mit 7,3% Wirtschaftswachstum China mit 6,3% deutlich übertreffen und damit die am schnellsten wachsende große Volkswirtschaft der Welt sein. Dem gegenüber stehe eine Arbeitslosenrate in historischer Rekordhöhe von 6,1% (Juli 2017 bis Juni 2018). Das Land sehe sich vor massiven Herausforderungen.



Yashaswini Dunga, Analystin bei Aberdeen Standard Investments, habe die Struktur des indischen Wahlsystems dargelegt und mögliche Wahlausgänge sowie deren Auswirkungen auf die Politik und die Reformagenda skizziert. Dabei gehe sie davon aus, dass der derzeitige Ministerpräsident Narendra Modi an der Macht bleiben werde, was sich kurzfristig positiv auf die Märkte auswirken würde, da der eingeschlagene Reformprozess weitergeführt würde. (27.03.2019/ac/a/m)



