Wien (www.aktiencheck.de) - Die makroökonomischen Indikatoren in Indien bieten bislang wenig Anlass für Zuversicht, so die Analysten von Raiffeisen Capital Management in einer aktuellen Ausgabe des "em-report".Der volkswirtschaftliche Abschwung sei zwar in der Automobilproduktion konzentriert. Doch Indiens ehemaliger Finanzminister, Yashwant Sinha, sehe nicht nur die Wirtschaft, sondern die gesamte Gesellschaft Indiens in einer Krise und die wegbrechende Nachfrage der ländlichen Bevölkerung als Kern des volkswirtschaftlichen Problems an. Das stehe in völligem Kontrast zum noch immer sehr rosigen Bild der Regierung, werde aber zumindest von einigen aktuellen Daten gestützt. So sei das Konsumentenvertrauen so niedrig wie seit sechs Jahren nicht mehr und viele Verbraucher wollten sich bis auf weiteres nur noch auf die absolut notwendigen Ausgaben beschränken.Zur Monatsmitte habe sich die Stimmung am Aktienmarkt gebessert. Die Ankündigung weiterer Privatisierungen und eines Rahmens für das Auffangen systemisch wichtiger Finanzinstitute seien positiv aufgenommen worden. Der Index in Mumbai sei im Monatsvergleich um 1,5% gestiegen und habe zwischenzeitlich ein neues Allzeithoch markiert, nicht zuletzt dank anhaltender ausländischer Kapitalzuflüsse. (Ausgabe 12/Dezember 2019) (13.12.2019/ac/a/m)