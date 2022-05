Weitere Suchergebnisse zu "Inflation":

Indiens Wirtschaft wuchs im 4. Quartal 2021 mit 7,3% zwar auf den ersten Blick sehr robust, so die Analysten von Raiffeisen Capital Management im aktuellen "emreport".



Der Wert habe aber erheblich unter dem gelegen, was von Analysten und den Märkten erwartet worden sei. Die Industrieproduktion zeige Abschwächungstendenzen, auch wenn sie sich nach wie vor im Wachstumsmodus befinde. Ein Teil dessen sei auf Lieferkettenprobleme zurückzuführen (z.B. in der Automobilbranche), aber bei weitem nicht alles. Insgesamt sehe es nach einer recht breiten Abschwächung in vielen Bereichen aus. Auf breiter Front sei auch das Stichwort für die Inflationsdynamik, denn diese sei stärker angezogen als erwartet und das in fast allen Komponenten. Die Teuerungsrate habe im März den zweiten Monat in Folge über der Toleranzschwelle der Notenbank von 6% gelegen und sei im April gar auf unerwartet hohe 7,8% geklettert. Das baue starken Druck auf die Zentralbank auf und Entspannung sei nicht in Sicht, im Gegenteil. Eine Schlüsselrolle würden wie vielerorts Lebensmittel- und Energiepreise spielen. Indien habe noch im März Rekordausfuhren von Weizen für das abgelaufene Fiskaljahr gemeldet, habe jetzt aber vorerst einen Exportstopp verhängt. Ein Grund für die Maßnahme sei die extreme Hitzewelle, die Teile der Weizenernte gefährden könnte. Als weltweit zweitgrößter Weizenproduzent wäre ein anhaltender Exportstopp sogar gravierender für die globale Versorgung als die drohenden Ausfälle in der Ukraine. Bei den indischen Farmern habe die Maßnahme für Aufruhr gesorgt, denn sie verhindere, dass die Bauern die hohen Weltmarktpreise nutzen könnten, während gleichzeitig die Preise im Inland als Reaktion auf den Exportstopp stark zurückgegangen seien.



Der Aktienmarkt sei seit Ende April um rund 4,5% gefallen, etwa ähnlich stark wie der Schwellenländerdurchschnitt. Ausländische Investoren seien erneut Netto-Verkäufer gewesen, während inländische institutionelle Anleger abermals kräftig zugekauft habe.