Die heutige Veröffentlichung der Wachstumsdaten Indiens für das dritte Quartal dürften bestätigen, dass sich das Land zum ersten Mal seit 1996 in einer Rezession befindet, so die Analysten von Postbank Research.



Doch obwohl die Coronavirus-Pandemie Indien noch fest im Griff habe, sei der in Indischen Rupien notierte Nifty-50-Index diese Woche auf ein Allzeithoch gestiegen. Getrieben werde die gute Performance durch die Rückkehr ausländischer Investoren, die im November für Kapitalzuflüsse im Wert von über acht Milliarden US-Dollar gesorgt hätten - dem stärksten jemals gemessenen Monatszufluss.



Habe zunächst vor allem der Impfstoff-bedingte Konjunkturoptimismus zu Interesse aus dem Ausland geführt, könnte zukünftig die Aussicht auf eine Aufwertung der Indischen Rupie den Trend stützen. Denn trotz der erheblichen Kapitalzuflüsse sei dies bisher durch Indiens Zentralbank verhindert worden. Allerdings sei die Inflation im Oktober mit 7,6 Prozent überraschend stark ausgefallen; der Ölpreisanstieg um 30 Prozent im November dürfte den Preisdruck noch erhöht haben. Sollte die Notenbank eine Währungsaufwertung zulassen, um die Inflation über geringere Importpreise zu dämpfen, würde dies Euro-Anleger zugute kommen. (27.11.2020/ac/a/m)





