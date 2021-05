Wien (www.aktiencheck.de) - Indische Aktien gaben gegen den Schwellenländertrend im April etwas nach, wobei dies aber nur für die großen, in den wichtigsten Indices enthaltenen Unternehmen galt, so die Analysten von Raiffeisen Capital Management im aktuellen "emreport".



Die Aktien kleinerer und mittlerer Unternehmen hätten hingegen leicht zugelegt. Eine zweite Welle der Covid-19-Pandemie treffe Indien derzeit mit voller Wucht. Dazu dürfte auch das Vorverlegen eines von Millionen Hindus besuchten religiösen Festes aus dem Jahr 2022 auf 2021 beigetragen haben. Die hindu-nationalistische BJP-Regierung sei hier offenbar dem Rat einiger Astrologen gefolgt. Ein Vorgehen, das eigentlich nur als bizarr und hochgradig fahrlässig bezeichnet werden könne. Mit offiziell zeitweise über 400.000 Neuinfektionen und 4.000 bis 5.000 Corona-Toten pro Tag erlebe Indien derzeit einen Albtraum, vor allem, wenn man berücksichtige, dass die tatsächlichen Infektionen und Todesfälle ein Vielfaches dieser offiziellen Zahlen betragen dürften. Gemessen daran sei die Entwicklung an den Aktienmärkten bemerkenswert gut. Dass die konsumorientierten Aktien dabei besonders schwach abgeschnitten hätten, dürfte wohl niemanden verwundern. Zugleich würden die Märkte aber weiter nach vorn schauen und bereits den Höhepunkt und ein nachfolgendes Abflauen der aktuellen Infektionswelle antizipieren. Inländische institutionelle Anleger seien im April auf der Käuferseite gewesen, während ausländische Anleger erstmals seit sechs Monaten als Netto-Verkäufer in Erscheinung getreten seien. (26.05.2021/ac/a/m)



Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.



Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.