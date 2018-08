Tradegate-Aktienkurs Incyte-Aktie:

ISIN Incyte-Aktie:

US45337C1027



WKN Incyte-Aktie:

896133



Ticker-Symbol Incyte-Aktie:

ICY



Nasdaq-Ticker-Symbol Incyte-Aktie:

INCY



Kurzprofil Incyte Corporation:



Incyte Corp. (ISIN: US45337C1027, WKN 896133, Ticker-Symbol: ICY, Nasdaq-Symbol: INCY) ist ein weltweit tätiges biopharmazeutisches-Unternehmen mit Sitz in den USA. Der Schwerpunkt der Tätigkeit liegt auf der Entdeckung, Entwicklung und Vermarktung von Therapeutika. (15.08.2018/ac/a/n)



Toronto (www.aktiencheck.de) - Incyte-Aktienanalyse des Analysten Brian Abrahams von RBC Capital Markets:Aktienanalyst Brian Abrahams von RBC Capital Markets rechnet laut einer Aktienanalyse in Bezug auf die Aktien des US-biopharmazeutischen Unternehmens Incyte Corp. (ISIN: US45337C1027, WKN 896133, Ticker-Symbol: ICY, Nasdaq-Symbol: INCY) nunmehr mit einer überdurchschnittlichen Kursentwicklung.Die Analysten von RBC Capital Markets sehen Incyte Corp. in einer einzigartigen Position um Umsätze zu generieren und von einer breiten Pipeline zu profitieren. Dem Unternehmen stünden vielfältige Wege offen um Wertschöpfung zu betreiben.Die Incyte-Aktie bewege sich in der Nähe eines 52-Wochen-Tiefs. Abgesehen von einer damit verbundenen Einstiegsgelegenheit spreche für ein Investment auch die Möglichkeit von einem größeren Pharmakonzern übernommen zu werden, so der Analyst Brian Abrahams.In ihrer Incyte-Aktienanalyse stufen die Analysten von RBC Capital Markets den Titel von "sector perform" auf "outperform" hoch und heben das Kursziel von 72,00 auf 79,00 USD an.Börsenplätze Incyte-Aktie:Stuttgart-Aktienkurs Incyte-Aktie:58,75 Euro +0,60% (15.08.2018, 16:19)