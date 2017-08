Xetra-Aktienkurs InVision-Aktie:

Kurzprofil: InVision AG:



Seit 1995 hilft die InVision AG (ISIN: DE0005859698, WKN: 585969, Ticker-Symbol: IVX) ihren Kunden, den Personaleinsatz zu optimieren, die Produktivität und Qualität der Arbeit zu steigern und die Kosten zu senken. Zur InVision-Gruppe gehören die Marken injixo, eine Cloud-Plattform mit Training, Workforce Management und Branchennetzwerk, The Call Center School, ein Cloud-Learning-Angebot für Callcenter-Profis, und InVision WFM, eine Softwarelösung zum Workforce Management. Die InVision AG (IVX) ist im Prime Standard Segment an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert. Weitere Informationen unter: http://www.invision.de. (01.08.2017/ac/a/nw)



Krefeld (www.aktiencheck.de) - InVision-Aktienanalyse von "Der Anlegerbrief":Die Experten von "Der Anlegerbrief" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der InVision AG (ISIN: DE0005859698, WKN: 585969, Ticker-Symbol: IVX) unter die Lupe.InVision habe mit seinen Zahlen für das erste Halbjahr die Erwartungen getroffen. Der Umsatz sei insgesamt um 5% auf 6,6 Mio. Euro gestiegen, wobei aber die beiden Cloud-Produkte, injixo und The Call Center School (TCCS) mit 20 resp. 42% erneut deutlich überproportional zugelegt hätten. Allerdings würden sie in absoluten Zahlen mit 1,3 bzw. 0,4 Mio. Euro noch eine untergeordnete Rolle spielen.Um das zu ändern und die Dynamik mit injixo und TCCS deutlich zu erhöhen, baue InVision im laufenden Jahr plangemäß die Vertriebskapazitäten massiv aus, was sich im ersten Halbjahr in einem um 36% erhöhten Personalaufwand und um 49% erhöhtem Marketingaufwand niedergeschlagen habe. Dadurch habe sich das Ergebnis deutlich verschlechtert, die EBIT-Marge sei von 32% im letzten Jahr auf 12% gesunken, der Halbjahresüberschuss sei um 66% auf 0,6 Mio. Euro geschrumpft. InVision sehe sich damit in Plan und habe seine Ziele für 2017 wie auch für die mittlere Frist bestätigt.Auch die Experten von "Der Anlegerbrief" erwägen bei der InVision-Aktie perspektivisch einen (Wieder-) Einstieg, warten aber noch ab. (Ausgabe 29 vom 29.07.2017)Börsenplätze InVision-Aktie: