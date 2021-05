Börsenplätze InTiCa Systems-Aktie:



Kurzprofil InTiCa Systems AG:



Die InTiCa Systems AG (ISIN: DE0005874846, WKN: 587484, Ticker Symbol: IS7) ist ein führender europäischer Anbieter in der Entwicklung, Herstellung und Vermarktung von induktiven Komponenten, passiver analoger Schaltungstechnik und mechatronischer Baugruppen. Das Unternehmen arbeitet in den Geschäftsfeldern Automobiltechnologie sowie Industrieelektronik und beschäftigt an den Standorten in Passau, Prachatice/Tschechien und Silao/Mexiko rund 600 Mitarbeiter.



Produkte im Geschäftsfeld Automobilindustrie sind unter anderem Innovationen, welche den Komfort und die Sicherheit von Automobilen erhöhen, die Leistungsfähigkeit von Elektro- sowie Hybridfahrzeugen steigern sowie die CO2-Emissionen reduzieren. Im Geschäftsfeld Industrieelektronik entwickelt und fertigt InTiCa Systems mechatronische Baugruppen für die Solarindustrie und andere industrielle Anwendungen. (04.05.2021/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Münster (www.aktiencheck.de) - InTiCa Systems-Aktienanalyse von Analyst Holger Steffen von SMC Research:Holger Steffen, Aktienanalyst von SMC Research, stuft in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der InTiCa Systems AG (ISIN: DE0005874846, WKN: 587484, Ticker Symbol: IS7) weiterhin mit dem Rating "buy" ein.Angesichts der großen Turbulenzen, die es in der Automobilindustrie im letzten Jahr wegen der Corona-Pandemie gegeben habe, habe InTiCa Systems bemerkenswerte Resultate erwirtschaftet. Trotz eines Umsatzeinbruchs im zweiten Quartal 2020, das von einem rapiden Nachfragerückgang und Werksschließungen bei OEMs gekennzeichnet gewesen sei, habe das Unternehmen den Umsatz im Gesamtjahr dank eines erfolgreichen Schlussspurts um 8,1 Prozent auf 71,1 Mio. Euro steigern können. Das EBIT sei mit 0,7 Mio. Euro klar positiv geblieben, und der Rückgang zum Vorjahreswert (2,1 Mio. Euro) resultiere im Wesentlichen aus nicht-liquiditätswirksamen Belastungen aus Wechselkursänderungen.Die Erlössteigerung unter sehr schwierigen Rahmenbedingungen habe einmal mehr unter Beweis gestellt, dass InTiCa über starke Wachstumstreiber verfüge. Das Unternehmen habe in den letzten Jahren die Produktpalette für die Elektromobilität, die Energiespeicherung und das Energiemanagement sukzessive ausgebaut und profitiere nun von einer deutlich anziehenden Nachfrage. Vor allem die derzeit hohen Steigerungsraten beim Absatz von Elektro- und Hybridfahrzeugen seien ein starkes Zugpferd.Unter verbesserten Rahmenbedingungen habe das im ersten Quartal dieses Jahres in ein Umsatzwachstum um 57 Prozent auf 28,8 Mio. Euro umgemünzt werden können, der mit einer Verbesserung der EBIT-Marge von 3,0 auf 4,5 Prozent einhergegangen sei. Das Management weise zwar daraufhin, dass diese Zahlen nicht auf das Jahr hochgerechnet werden könnten, dennoch falle die Prognose für 2021 optimistisch aus. Als Guidance sei ein Umsatzwachstum um 20 bis 40 Prozent auf 85 bis 100 Mio. Euro und eine EBIT-Marge von 3,5 bis 4,5 Prozent ausgegeben worden. Auch der Mittelfristausblick falle optimistischer aus als im letzten Jahr.Auch nach der erfreulichen Performance der Aktie sieht Holger Steffen, Aktienanalyst von SMC Research, somit ein weiteres Kurspotenzial von mehr als 20 Prozent und bekräftigt seine Einstufung mit "buy". (Analyse vom 04.05.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link