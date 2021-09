Börsenplätze InTiCa Systems-Aktie:



Kurzprofil InTiCa Systems AG:



Die InTiCa Systems AG (ISIN: DE0005874846, WKN: 587484, Ticker Symbol: IS7) ist ein führender europäischer Anbieter in der Entwicklung, Herstellung und Vermarktung von induktiven Komponenten, passiver analoger Schaltungstechnik und mechatronischer Baugruppen. Das Unternehmen arbeitet in den Geschäftsfeldern Automobiltechnologie sowie Industrieelektronik und beschäftigt an den Standorten in Passau, Prachatice/Tschechien und Silao/Mexiko rund 600 Mitarbeiter.



Produkte im Geschäftsfeld Automobilindustrie sind unter anderem Innovationen, welche den Komfort und die Sicherheit von Automobilen erhöhen, die Leistungsfähigkeit von Elektro- sowie Hybridfahrzeugen steigern sowie die CO2-Emissionen reduzieren. Im Geschäftsfeld Industrieelektronik entwickelt und fertigt InTiCa Systems mechatronische Baugruppen für die Solarindustrie und andere industrielle Anwendungen. (17.09.2021/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Münster (www.aktiencheck.de) - InTiCa Systems-Aktienanalyse von Analyst Holger Steffen von SMC Research:Holger Steffen, Aktienanalyst von SMC Research, stuft in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der InTiCa Systems AG (ISIN: DE0005874846, WKN: 587484, Ticker Symbol: IS7) von "hold" auf "buy" herauf.Nachdem InTiCa Systems im letzten Jahr von den schwierigen Rahmenbedingungen zeitweise gebremst worden sei, hätten Nachholeffekte und eine deutlich anziehende Nachfrage in den ersten sechs Monaten 2021 für eine starke Wachstumsdynamik gesorgt. Dadurch habe InTiCa den Halbjahresumsatz um 82 Prozent auf 53,7 Mio. Euro steigern und mit einer EBIT-Marge von 4,4 Prozent auch die Profitabilität stark verbessern können.Mit seinen E-Solutions-Produkten adressiere das Unternehmen stark wachsende Märkte, wobei der Siegeszug der E-Mobilität aktuell der wichtigste Treiber sei. Das Potenzial sei noch enorm. Trotz einer prognostizierten Verdopplung der Absatzzahlen von Elektro- und Hybridfahrzeugen werde der hypothetische Marktanteil, gemessen am Vorkrisenniveau aus 2019, im laufenden Jahr erst bei ca. 8 Prozent liegen.Trotzdem dürfte die Dynamik bei InTiCa im zweiten Halbjahr temporär abnehmen, was auf ausgelaufene Nachholeffekte und Materialengpässe in der Automobilindustrie zurückzuführen sei. Danach erwarte Steffen aber ein wieder höheres Wachstumstempo mit zweistelligen Steigerungsraten. Das Management sichere den Wachstumsprozess mit der geplanten Eröffnung eines neuen Werks in Osteuropa ab, das schon im nächsten Jahr die Fertigung aufnehmen solle.Nach der kräftigen Konsolidierung der Aktie bietet diese somit nun wieder ein Aufwärtspotenzial von mehr als 70 Prozent, weshalb Holger Steffen, Aktienanalyst von SMC Research, sein Urteil von "hold" auf "buy" hochstuft. (Analyse vom 17.09.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link