Kurzprofil InTiCa Systems AG:



Die InTiCa Systems AG (ISIN: DE0005874846, WKN: 587484, Ticker Symbol: IS7) ist ein führender europäischer Anbieter in der Entwicklung, Herstellung und Vermarktung von induktiven Komponenten, passiver analoger Schaltungstechnik und mechatronischer Baugruppen. Das Unternehmen arbeitet in den Geschäftsfeldern Automobiltechnologie sowie Industrieelektronik und beschäftigt an den Standorten in Passau, Prachatice/Tschechien und Silao/Mexiko rund 600 Mitarbeiter.



Produkte im Geschäftsfeld Automobilindustrie sind unter anderem Innovationen, welche den Komfort und die Sicherheit von Automobilen erhöhen, die Leistungsfähigkeit von Elektro- sowie Hybridfahrzeugen steigern sowie die CO2-Emissionen reduzieren. Im Geschäftsfeld Industrieelektronik entwickelt und fertigt InTiCa Systems mechatronische Baugruppen für die Solarindustrie und andere industrielle Anwendungen. (31.08.2018/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Münster (www.aktiencheck.de) - InTiCa Systems-Aktienanalyse von Aktienanalyst Holger Steffen von SMC Research:Holger Steffen, Aktienanalyst von SMC Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse, die Aktie der InTiCa Systems AG (ISIN: DE0005874846, WKN: 587484, Ticker Symbol: IS7) weiterhin zu kaufen.InTiCa Systems habe den Umsatz im letzten Geschäftsjahr um 11,5 Prozent gesteigert und damit die höchste Wachstumsrate seit sechs Jahren ausgewiesen. Neben soliden Zuwächsen im Kernbereich Automobiltechnologie habe vor allem die mit einer Erlössteigerung von 38,1 Prozent hohe Dynamik in der kleineren Sparte Industrieelektronik für Rückenwind gesorgt. Erfreulicherweise habe das Unternehmen das Wachstum trotz hoher Investitionen in den Ausbau der Fertigungskapazitäten und den Aufbau eines neuen Standorts in Mexiko in eine Verbesserung der EBIT-Marge von 2,3 auf 2,9 Prozent ummünzen können.Im ersten Halbjahr 2018 habe der Umsatz im Segment Industrieelektronik erneut stark zugelegt - um 26,8 Prozent - während das Geschäft mit Automobiltechnologie nur leichte Zuwächse (+0,5 Prozent) verzeichnet habe. Ein mit 55,2 Mio. Euro (+15,5 Prozent) binnen Jahresfrist deutlich gestiegener Auftragsbestand per Ende Juni und anvisierte höhere Stückzahlen in Mexiko sollten im Gesamtjahr aber ein höheres Wachstum ermöglichen. Bis zum Jahresende solle auch der kundenseitig verschobene Start der dritten Serienfertigung am neuen Standort erfolgen. Der Vorstand habe die Prognose nach den Halbjahreszahlen dennoch etwas vorsichtiger formuliert und erwarte hinsichtlich der ausgegebenen Zielspannen für den Konzernumsatz (53 bis 56 Mio. Euro) und die EBIT-Marge (3,0 bis 3,5 Prozent) eher Resultate am unteren Ende.Der Analyst habe seine Prognosen wegen der aktuell schwieriger gewordenen Rahmenbedingungen etwas reduziert, sehe das Unternehmen aber prinzipiell unverändert gut aufgestellt. InTiCa adressiere attraktive Wachstumsmärkte - insbesondere die Märkte für Elektromobilität und Energiespeicher - mit innovativen Produkten und habe zugleich mit der Eröffnung des Werks in Mexiko eine Ausweitung der Aktivitäten auf weitere Kontinente gestartet. Der dynamische Aufwärtstrend des Auftragsbestands bestätige die Richtigkeit der Strategie und deute das Potenzial für die nächsten Jahre an. Der Analyst habe das Wachstums- und Margenpotenzial in seinem Bewertungsmodell abgebildet und sehe auf dieser Basis, trotz der leichten Abwärtsrevision, nun einen fairen Wert von 9,15 Euro je Aktie.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze InTiCa Systems-Aktie: