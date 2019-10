LT Lang & Schwarz-Aktienkurs Implenia-Aktie:

35,40 EUR +0,71% (21.10.2019, 11:56)



SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Implenia-Aktie:

38,96 CHF -0,36% (21.10.2019, 11:41)



ISIN Implenia-Aktie:

CH0023868554



WKN Implenia-Aktie:

A0JEGJ



Ticker-Symbol Implenia-Aktie:

I8T



SIX Swiss Exchange Ticker-Symbol Implenia-Aktie:

IMPN



Kursprofil Implenia AG:



Die Implenia AG (ISIN: CH0023868554, WKN: A0JEGJ, Ticker-Symbol: I8T, SIX Swiss Ex: IMPN) ist eines der führenden Bau- und Baudienstleistungsunternehmen in der Schweiz. Die Geschäftsbereiche sind in drei Spartengeschäfte (Modernisation & Development, Buildings und Tunnelling & Civil Engineering) und drei Flächengeschäfte (Bau Deutschschweiz, Construction Suisse Romande und Norge) gegliedert, die von dem Corporate Center (Technical Support und zentrale Gruppenfunktionen) unterstützt werden. Implenia realisiert im In- und Ausland Strassen-, Tief- und Spezialtiefbauprojekte und Infrastrukturanlagen und ist im Weiteren im Ingenieurtiefbau, im Untertagebau (Tunnelbau) und im Brücken- und Hochbau tätig. (21.10.2019/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Zürich (www.aktiencheck.de) - Implenia-Aktienanalyse von Aktienanalyst Bernd Pomrehn von Vontobel Research:Bernd Pomrehn, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie des Bau- und Baudienstleistungsunternehmens Implenia AG (ISIN: CH0023868554, WKN: A0JEGJ, Ticker-Symbol: I8T, SIX Swiss Ex: IMPN).Wieder an einem Strang ziehen: Nachdem Max Rössler und Parmino Holding die Idee von Veraison für die Aufteilung von Implenia zunächst unterstützt hätten, seien sie nun wiederum auf der Seite von Verwaltungsrat und Geschäftsführung von Implenia. Demgemäß würden Max Rössler und Parmino Holding das zusammen mit Veraison eingereichte Gesuch für die Einberufung einer außerordentlichen Generalversammlung zurückziehen. Gleichzeitig werde Implenia bis zur nächsten Generalversammlung der Aktieninhaber keine Transaktionen durchführen, die es Aktionären unmöglich machen bzw. deutlich erschweren würden, sich in Entwicklungsliegenschaften von Implenia zu engagieren.Veräußerung von Veraison: In einer heute Morgen veröffentlichten Medienmitteilung habe Veraison bekannt gegeben, dass es sich von seiner gesamten Beteiligung an Implenia von 1,9% bereits getrennt habe. Gleichzeitig habe der Immobilieninvestor Norbert Ketterer offen gelegt, dass er an Implenia 3,03% halte.Dass Implenia künftig wieder Unterstützung durch seinen Hauptaktionär erhalte, gebe dem Unternehmen die Zeit, die bestmögliche Strategie für die allmähliche Ausgliederung seines Entwicklungsportfolios sowie weitere potenzielle Optionen vorzubereiten. Kurzfristig orientierte Investoren, die auf eine rasche Lösung gehofft hätten, seien möglicherweise enttäuscht. Pomrehn sehe aber auch die Synergien des integrierten Geschäftsmodells von Implenia.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Implenia-Aktie: