Xetra-Aktienkurs Imperial Brands-Aktie

36,00 EUR +1,55% (01.08.2017, 13:07)



London Stock Exchange-Aktienkurs Imperial Brands-Aktie

GBP 31,79 +1,89% (01.08.2017, 14:52)



ISIN Imperial Brands-Aktie:

GB0004544929



WKN Imperial Brands-Aktie:

903000



Ticker-Symbol Imperial Brands-Aktie:

ITB



Kurzprofil Imperial Brands PLC:



Imperial Brands PLC (vormals Imperial Tobacco Group plc) (ISIN: GB0004544929, WKN: 903000, Ticker-Symbol: ITB) ist eine international tätige Unternehmensgruppe, die in der Herstellung von Tabakprodukten tätig ist. Die Geschäftseinheiten sind in Imperial Tobacco, Tabacalera, ITG Brands, Fontem Ventures und Logista strukturiert. Produziert, vermarktet und verkauft werden Zigaretten, Zigarren, Tabak, Rollpapier und Filterrohre, die in mehr als 160 Ländern weltweit erhältlich sind. Zu den Hauptmarken des Konzerns gehören Davidoff, Gauloises Blondes, West, JPS, Fortuna, Gitanes, Rizla, Drum, Golden Virginia, Winston, Maverick, Kool, USA Gold, Salem, Dutch Masters und Backwoods. Darüber hinaus ist Imperial Brands mit einem Kapitalanteil von 50% an Habanos S.A., Kuba, einer weltweit agierenden Vertriebsgesellschaft von kubanischen Zigarrenmarken, beteiligt. Das Unternehmen wurde bereits 1901 gegründet und produziert weltweit in über 40 Fabriken. Der Hauptsitz der Gesellschaft ist in Bristol, UK. (01.08.2017/ac/a/a)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Imperial Brands-Aktienanalyse von Aktienanalyst Lars Lusebrink von Independent Research:Lars Lusebrink, Aktienanalyst von Independent Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie von Imperial Brands PLC (ISIN: GB0004544929, WKN: 903000, Ticker-Symbol: ITB), senkt aber sein Kursziel.Die US-Gesundheitsbehörde FDA habe am 28. Juli überraschend mitgeteilt, dass sie künftig eine deutliche Reduzierung des Nikotingehalts in Zigaretten auf ein nicht mehr süchtig machendes Niveau anstrebe, nachdem sie zuvor den Zusammenhang zwischen dem Nikotingehalt und dem Suchtfaktor eher negiert habe. Die veränderte Regulierung betreffe ausschließlich konventionelle Zigaretten (Marktanteil USA 2016 laut Bloomberg: rund 80%). Vorteilhaft sei die Neuausrichtung hingegen für das stark wachsende Segment der E-Zigaretten (Marktanteil USA 2016: rund 4%). So habe die Behörde angekündigt, die Produzenten zur Entwicklung neuer Produkte ermutigen zu wollen, die ohne das Verbrennen von Tabak auskämen. Als Reaktion auf die Ankündigung der FDA habe das Wertpapier letztlich deutlich nachgegeben (seit 28.07.: 10,0%).Der Analyst halte den Kursrückgang für übertrieben. Als Kurstreiber für den Titel sehe er nach wie vor die im Branchenvergleich attraktive Bewertung und die attraktive Ausschüttungspolitik.Börsenplätze Imperial Brands-Aktie: