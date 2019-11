Börsenplätze Idorsia-Aktie:



LT Lang & Schwarz-Aktienkurs Idorsia-Aktie:

22,05 EUR +2,32% (14.11.2019, 09:58)



SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Idorsia-Aktie:

24,02 CHF -0,08% (14.11.2019, 09:42)



ISIN Idorsia-Aktie:

CH0363463438



WKN Idorsia-Aktie:

A2DTEB



Ticker-Symbol Idorsia-Aktie:

19T



SIX Swiss Exchange-Ticker-Symbol Idorsia-Aktie:

IDIA



Kurzprofil Idorsia Ltd:



Idorsia (ISIN: CH0363463438, WKN: A2DTEB, Ticker-Symbol: 19T, SIX Ticker-Symbol: IDIA) hat anspruchsvolle Ziele - hat mehr Ideen, sieht mehr Möglichkeiten und möchte mehr Patienten helfen. Um diesen Zielen gerecht zu werden, möchte Idorsia zu Europas führendem biopharmazeutischen Unternehmen mit einem leistungsfähigen wissenschaftlichen Kern werden. Am Hauptsitz des Unternehmens in der Schweiz - einem Biotech-Knotenpunkt in Europa - hat sich Idorsia auf die Entdeckung und Entwicklung von niedermolekularen Wirkstoffen zur Erschließung neuer Behandlungsmöglichkeiten spezialisiert. Mit einem umfassenden Portfolio innovativer Arzneimittel in der Pipeline, einem erfahrenen Team, einem voll funktionalen Forschungszentrum und einer soliden Bilanzstruktur verfügt Idorsia über ideale Voraussetzungen, um F&E-Aktivitäten in Geschäftserfolge umzusetzen. (14.11.2019/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Zürich (www.aktiencheck.de) - Idorsia-Aktienanalyse von Aktienanalyst Stefan Schneider von Vontobel Research:Stefan Schneider, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Idorsia-Aktie (ISIN: CH0363463438, WKN: A2DTEB, Ticker-Symbol: 19T, SIX Ticker-Symbol: IDIA).DORA 2019 noch Impulsgeber: Während sich die Anleger auf die anstehenden Meldungen für 2020 konzentrieren, würden sei der nächste Impulsgeber etwas unbeachtet geblieben: Am 27. Dezember werde die FDA entscheiden, ob sie Lemborexant, dem dualen Orexin-Rezeptorantagonisten (DORA) gegen Schlaflosigkeit von Eisai, die Zulassung erteile. Da es ein potenzieller direkter Konkurrent zu Daridorexant von Idorsia sei, sei dieses PDUFA-Datum von Bedeutung.Phase-III-Daten von Lemborexant würden gute Wirksamkeit bestätigen: Die Phase-III-Daten von Lemborexant seien gerade vorgelegt worden und hätten die guten Zwischenergebnisse bestätigt, die der Analyst in seinem letzten Bericht zu Idorsia kommentiert habe. Die Frage sei, ob seine lange Halbwertszeit zu einem "Hangover"-Effekt bzw. einer Restwirkung am nächsten Tag führe. Bei einem Fahrtest hätten sich laut Prüfärzten keine Probleme gezeigt. Betrachte man die Statistik, würden sich jedoch statistisch signifikante Hangover-Effekte am nächsten Tag finden.Mögliche Szenarien für Auswirkungen: Schneider nehme zwar an, dass die FDA Bedenken äußern werde. Dies dürfte jedoch wenig Auswirkungen auf den Aktienkurs von Idorsia haben, da das PDUFA-Datum wahrscheinlich eher unter dem Radar der Anleger liege. Sollten sich der Analyst täusche, würde der Titel wahrscheinlich negativ reagieren, da Daridorexant nun einen Konkurrenten mit einem Vorsprung von zwei Jahren hätte.Stefan Schneider, Aktienanalyst von Vontobel Research, bewertet die Idorsia-Aktie weiterhin mit dem Rating "hold". Das Kursziel laute CHF 25. (Analyse vom 14.11.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link