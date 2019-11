Tradegate-Aktienkurs Iberdrola-Aktie:

Kurzprofil Iberdrola SA:



Iberdrola SA (ISIN: ES0144580Y14, WKN: A0M46B, Ticker-Symbol: IBE1, Nasdaq OTC-Symbol: IBDSF) ist ein spanischer Energieversorger mit Sitz in Bilbao. Iberdrola entstand 1992 aus der Fusion von Hidroeléctrica Española (Hidrola) und Hidroeléctrica Ibérica. Iberdrola bedient 16 Mio. Kunden, davon mehr als neun Millionen in Spanien. Neben der Erzeugung von elektrischer Energie aus Wasser und Wind vertreibt Iberdrola auch Erdgas und ist am Betrieb von fünf Kernkraftwerken in Spanien beteiligt. (04.11.2019/ac/a/a)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Iberdrola-Aktienanalyse von Aktienanalyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die Aktie des Energieversorgers Iberdrola SA (ISIN: ES0144580Y14, WKN: A0M46B, Ticker-Symbol: IBE1, Nasdaq OTC-Symbol: IBDSF) von 9,20 Euro auf 9,40 Euro.Das Q3-Zahlenwerk habe ergebnisseitig im Rahmen (EBITDA) bzw. über (Nettoergebnis) den Analystenerwartungen und dem Marktkonsens gelegen. Das abgelaufene Quartal habe nach Meinung des Analysten einmal mehr die Ausgewogenheit (strukturell/regional) des Geschäftsmodells bestätigt. Die angekündigte Zwischendividende für 2019 habe alles in allem im Rahmen der Analystenschätzung gelegen.Iberdrola habe den Ausblick für 2019 nach vorausgegangener mehrmaliger Anhebung nun im Rahmen des Q3-Berichts bestätigt (Nettoergebnis: Anstieg im zweistelligen Prozentbereich; Q1-Q3: +20% y/y). Die Mittelfrist-Ergebnisziele (u.a. Nettoergebnis 2022e: 3,7-3,9 Mrd. Euro; Dividende je Aktie 2022e: mind. 0,40 Euro) würden nach 2019 weiteres Ergebnis- und Dividendenwachstum implizieren. Beim Desinvestitionsprogramm (2018-2020: 3,0 Mrd. Euro) sei bereits das Volumen durch die jüngsten Vereinbarungen übertroffen worden (3,5 Mrd. Euro).Die Prognosen des Analysten hätten mehrheitlich Bestand (aber EPS 2019e: 0,53 (alt: 0,52) Euro). Die Dividendenrendite (2019e: 4,1%) stufe er als attraktiv ein. Die politischen Risiken in einigen wichtigen Ländern für den Konzern seien aber auch hoch.