Tradegate-Aktienkurs Iberdrola-Aktie:

10,175 EUR -0,39% (21.07.2021, 11:40)



Xetra-Aktienkurs Iberdrola-Aktie:

10,15 EUR -0,93% (21.07.2021, 12:06)



ISIN Iberdrola-Aktie:

ES0144580Y14



WKN Iberdrola-Aktie:

A0M46B



Ticker-Symbol Iberdrola-Aktie:

IBE1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Iberdrola-Aktie:

IBDSF



Kurzprofil Iberdrola SA:



Iberdrola SA (ISIN: ES0144580Y14, WKN: A0M46B, Ticker-Symbol: IBE1, Nasdaq OTC-Symbol: IBDSF) ist ein spanischer Energieversorger mit Sitz in Bilbao. Iberdrola entstand 1992 aus der Fusion von Hidroeléctrica Española (Hidrola) und Hidroeléctrica Ibérica. Iberdrola bedient 16 Mio. Kunden, davon mehr als neun Millionen in Spanien. Neben der Erzeugung von elektrischer Energie aus Wasser und Wind vertreibt Iberdrola auch Erdgas und ist am Betrieb von fünf Kernkraftwerken in Spanien beteiligt. (21.07.2021/ac/a/a)



Wien (www.aktiencheck.de) - Iberdrola-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Helge Rechberger und Teresa Schinwald, Analysten der Raiffeisen Bank International AG, nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des spanischen Energieversorgers Iberdrola SA (ISIN: ES0144580Y14, WKN: A0M46B, Ticker-Symbol: IBE1, Nasdaq OTC-Symbol: IBDSF) unter die Lupe.Im Zuge der stark gestiegenen Strompreise in Europa und den USA sowie dank neuer Anlagen im Bereich erneuerbare Energien habe Iberdrola in H1/2021 einen Anstieg des Betriebsergebnisses vor Abschreibungen (EBITDA) um mehr als 10% im Jahresvergleich auf EUR 5.444 Mio. verzeichnet. Das regulierte Netzgeschäft habe ebenfalls eine positive Entwicklung gezeigt, wobei auch hier das laufende Ausbauprogramm Effekte gezeigt habe. Allein die konventionelle Erzeugung und der Energievertrieb hätten Federn lassen müssen, da die Rohstoffpreisanstiege auf die Marge gedrückt hätten. Die operativen Ergebnisse hätten im Rahmen der Markterwartungen gelegen.Trotz der guten operativen Entwicklung sei der Nettogewinn im Jahresvergleich um 18% auf EUR 1.531 Mio. gefallen, da höhere Unternehmenssteuern im Vereinigten Königreich verbucht worden seien. Da jedoch für die zweite Jahreshälfte mit positiven regulatorischen Entwicklungen in den USA und Brasilien zu rechnen sei, weitere Erzeugungskapazitäten ans Netz gehen würden und die Effekte der Covid-Pandemie weiter rückläufig erwartet würden, sei der Ergebnis- und Dividendenausblick für das laufende Geschäftsjahr beibehalten worden. Insgesamt würden dieses Jahr mehr als 4.000 Megawatt an neuen Wind-, PV- und Wasserkraftanlagen fertig, wobei sich derzeit sogar mehr als 8.500 Megawatt in Bau befinden würden.Unsere letzte Empfehlung für Iberdrola lautete "Kauf", so Helge Rechbergerund Teresa Schinwald, Analysten der Raiffeisen Bank International AG. (Analyse vom 21.07.2021)7. Der zuständige Analyst oder eine sonstige an der Erstellung der Finanzanalyse mitwirkende natürliche Person besitzt Finanzinstrumente des von ihm analysierten Emittenten.Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity