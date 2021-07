Tradegate-Aktienkurs Iberdrola-Aktie:

10,335 EUR +0,68% (22.07.2021, 16:38)



Xetra-Aktienkurs Iberdrola-Aktie:

10,32 EUR +0,73% (22.07.2021, 15:02)



ISIN Iberdrola-Aktie:

ES0144580Y14



WKN Iberdrola-Aktie:

A0M46B



Ticker-Symbol Iberdrola-Aktie:

IBE1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Iberdrola-Aktie:

IBDSF



Kurzprofil Iberdrola SA:



Iberdrola SA (ISIN: ES0144580Y14, WKN: A0M46B, Ticker-Symbol: IBE1, Nasdaq OTC-Symbol: IBDSF) ist ein spanischer Energieversorger mit Sitz in Bilbao. Iberdrola entstand 1992 aus der Fusion von Hidroeléctrica Española (Hidrola) und Hidroeléctrica Ibérica. Iberdrola bedient 16 Mio. Kunden, davon mehr als neun Millionen in Spanien. Neben der Erzeugung von elektrischer Energie aus Wasser und Wind vertreibt Iberdrola auch Erdgas und ist am Betrieb von fünf Kernkraftwerken in Spanien beteiligt. (22.07.2021/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Iberdrola-Aktienanalyse von Analyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie des Energieversorgers Iberdrola SA (ISIN: ES0144580Y14, WKN: A0M46B, Ticker-Symbol: IBE1, Nasdaq OTC-Symbol: IBDSF) von 11,30 Euro auf 10,70 Euro.Die Ergebnisentwicklung des Q2/2021, die von mehreren Sonder- und Einmaleffekten (EBITDA: positiv, berichtetes Nettoergebnis: negativ) geprägt gewesen sei, habe sich operativ/bereinigt im Großen und Ganzen im Rahmen der Analystenprognosen bewegt (berichtetes Nettoergebnis aber unter der Analystenerwartung). Iberdrola habe (berichtet und bereinigt) erneut von der Erneuerbaren Energien-Sparte profitiert. Die Ergebnis-Guidance für das Gesamtjahr 2021 (Nettoergebnis von 3,7 bis 3,8 Mrd. Euro vor steuerlichen Sondereffekten), die im Rahmen des Q1-Berichts modifiziert worden sei, sei wiederholt worden. Die Dividendenindikation für das laufende Geschäftsjahr (0,44 (Vj.: 0,42) Euro/Aktie) sei erneut wiederholt worden.Die Trends in der Energiewelt (Dekarbonisierung, Elektrifizierung) seien nach Erachten des Analysten per saldo positiv für Iberdrola. Die verfolgte Strategie sollte seines Erachtens weiterhin zu nachhaltigem Ergebnis- und Dividendenwachstum führen. Diermeier habe seine Prognosen teilweise angepasst (u.a. berichtetes EPS 2021e: 0,53 (alt: 0,57) Euro).In Erwartung eines positiven Gesamtertrags (12 Monate) von <10% lautet das Rating für die Iberdrola-Aktie weiterhin "halten", so Sven Diermeier, Analyst von Independent Research. (Analyse vom 22.07.2021)Börsenplätze Iberdrola-Aktie: