Tradegate-Aktienkurs Iberdrola-Aktie:

6,037 EUR -0,38% (16.01.2017, 15:53)



ISIN Iberdrola-Aktie:

ES0144580Y14



WKN Iberdrola-Aktie:

A0M46B



Ticker-Symbol Iberdrola-Aktie:

IBE1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Iberdrola-Aktie:

IBDSF



Kurzprofil Iberdrola SA:



Iberdrola SA (ISIN: ES0144580Y14, WKN: A0M46B, Ticker-Symbol: IBE1, Nasdaq OTC-Symbol: IBDSF) ist ein spanischer Energieversorger mit Sitz in Bilbao. Iberdrola entstand 1992 aus der Fusion von Hidroeléctrica Española (Hidrola) und Hidroeléctrica Ibérica. Iberdrola bedient 16 Mio. Kunden, davon mehr als neun Millionen in Spanien. Neben der Erzeugung von elektrischer Energie aus Wasser und Wind vertreibt Iberdrola auch Erdgas und ist am Betrieb von fünf Kernkraftwerken in Spanien beteiligt. (16.01.2017/ac/a/a)



New York (www.aktiencheck.de) - Iberdrola-Aktienanalyse von Analystin Anna Maria Scaglia von Morgan Stanley:Anna Maria Scaglia, Analystin von Morgan Stanley, rät in einer aktuellen Branchenstudie weiterhin zum Kauf der Aktie des spanischen Energiekonzerns Iberdrola SA (ISIN: ES0144580Y14, WKN: A0M46B, Ticker-Symbol: IBE1, Nasdaq OTC-Symbol: IBDSF).Das kalte Wetter in Europa und der Ausfall zahlreicher Atomkraftwerke in Frankreich hätten steigende Strompreise zur Folge gehabt, so Scaglia. Zu den bevorzugten Sektorwerten der Analystin würden Uniper und Iberdrola zählen.Anna Maria Scaglia, Analystin von Morgan Stanley, bewertet die Iberdrola-Aktie weiterhin mit dem Votum "overweight". Das Kursziel werde nach wie vor bei 7,10 EUR gesehen. (Analyse vom 16.01.2016)Börse Stuttgart-Aktienkurs Iberdrola-Aktie:6,041 EUR -0,26% (16.01.2017, 15:24)