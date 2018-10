Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Der Internationale Währungsfonds (IWF) hat seine BIP-Prognose für die Weltwirtschaft nach unten korrigiert, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Für 2018 und 2019 würden nun Wachstumsraten von 3,7% unterstellt (zuvor: jeweils 3,9%). Risiken sehe die Sonderorganisation der Vereinten Nationen vor allem in einem eskalierenden Handelskonflikt und Spannungen an den Märkten der Schwellenländer. Im Vergleich zur bisherigen Prognose vom April seien die BIP-Erwartungswerte für die entwickelten Volkswirtschaften um je 0,1 Prozentpunkte auf 2,4% (2018) bzw. 2,1% (2019) sowie für die Entwicklungs- und Schwellenländer um 0,2 Prozentpunkte (für 2018) bzw. 0,4 Prozentpunkte (für 2019) auf jeweils 4,7% nach unten korrigiert worden. (09.10.2018/ac/a/m)





