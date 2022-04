Corona und weitere Lockdowns seien ebenfalls eine Gefahr für die Erholung. Dazu würden sich noch Finanzmarktrisiken gesellen, da es zu verstärkten Kapitalabflüssen aus Schwellenländern kommen könne, insbesondere vor dem Hintergrund der strafferen Geldpolitik in den USA und der Eurozone. Soziale Unruhen seien angesichts der hohen Lebensmittel- und Energiepreise auch im Risiko-Portfolio des IWF enthalten.



Ein globales Risiko sei aus der Sicht von HCOB Economics und des IWF die Null-Covid-Strategie Chinas. Dem Land traue der Fonds für 2022 nunmehr nur noch ein Wirtschaftswachstum von 4,4% zu, weniger als die 5,1%, die im Januar als realistisch eingeschätzt worden seien und deutlich unter den von der Regierung eigentlich anstrebten 5,5%. Mit der Null-Covid-Strategie, die derzeit durch den Lockdown der 26 Millionen-Metropole Shanghai in den Schlagzeilen sei - seit über drei Wochen dürften die Menschen ihre Apartments ausschließlich zum Testen verlassen -, habe sich Präsident Xi offensichtlich in eine Sackgasse manövriert.



Die Regierung sei wohl der Ansicht gewesen, dass das Rezept einer absoluten Eindämmung des Virus, die mit der Delta-Variante und ihren Vorgängern relativ gut funktioniert habe, auch mit der Omikron-Variante ebenso effektiv fortgeführt werden könnte. Gleichzeitig jedoch auf Impfstoffe aus dem Ausland zu verzichten, während die heimischen Impfstoffe nicht ausreichen würden, würden einen Erfolg der Null-Covid-Strategie endgültig zunichtemachen. Möglicherweise werde Xi aus Angst vor einem Gesichtsverlust seine gescheiterte Strategie dennoch bis zum Oktober, wenn der 20. Parteitag stattfinde, an dem er für eine dritte Amtszeit "gewählt" werden solle, fortführen. Ob in der Zwischenzeit der in den sozialen Medien zumindest punktuell zu beobachtende Unmut unter den Menschen in Shanghai und zahlreichen anderen unter Lockdown stehenden Städten in einem größeren Ausmaß um sich greifen werde, könne wohl niemand genau abschätzen.



Neben diesem politischen Risiko mache sich der Lockdown in China auch in den Lieferketten bemerkbar. Die Abfahrten von Containerfrachtern vom Shanghaier Hafen seien Anfang April um über 20% eingebrochen und eine Rekordzahl von Schiffen warte darauf, im Hafen entladen zu werden. Das dürfte dafür sorgen, dass die Lieferkettenproblematik, die ohnehin durch den Ukraine-Krieg vor allem auf der Ebene der Rohstoffe (u. a. Industriemetalle, Industriegase) verschärft werde, weitere Nahrung erhalte. Insgesamt sei nicht auszuschließen, dass auch das China-Risiko unterschätzt werde.



Vor diesem Hintergrund müsse auch die Prognose des IWF für den Welthandel hinterfragt werden. Der IWF erwarte, dass der internationale Handel mit Gütern (ex Dienstleistungen) real um 3,9% zunehmen werde, nach 10% im vergangenen Jahr. Da die Kapazitäten im Welthandel stark ausgelastet seien - die zwar leicht rückläufigen, aber dennoch extrem hohen Frachtraten würden diese Aussage bezeugen - könnte dieser Zuwachs, der nahe am langfristigen Durchschnitt liege, zu hoch gegriffen sein.



Insgesamt bleibe angesichts der vielen Abwärtsrisiken der Eindruck hängen, der IWF habe - immerhin bewege sich die Institution auch etwas wie eine Behörde - den Redaktionsschluss für seinen weltwirtschaftlichen Ausblick bereits Mitte März gehabt und daher die seitdem erfolgte Verschärfung des Krieges nicht mehr vollumfänglich in seinen Prognosen berücksichtigt, sondern diese vor allem verbal in Form von Abwärtsrisiken verarbeitet. Wenn Mitte des Jahres der IWF sein Update veröffentliche, dürfte daher auch dieses kaum Vergnügen bereiten. (21.04.2022/ac/a/m)





Hamburg (www.aktiencheck.de) - Der weltwirtschaftliche Ausblick des IWF betont die Abwärtsrisiken seiner ansonsten eher optimistisch anmutenden Prognose, so Dr. Cyrus de la Rubia, Chefvolkswirt der Hamburg Commercial Bank.Nein, vergnügungssteuerpflichtig sei es nicht, sich den diesjährigen globalen Ausblick des Internationalen Währungsfonds (IWF) zu Gemüte zu führen. Nicht nur, dass das Wachstum nach unten revidiert worden sei; dazu würden noch zahlreiche Abwärtsrisiken genannt, sodass nach der Lektüre der Eindruck bleibe, die Welt steuere eher auf eine Rezession als auf eine Expansion zu. Dennoch verschaffe der IWF einen guten Überblick über die Situation der Weltwirtschaft, sodass an dieser Stelle die wichtigsten Botschaften eingeordnet würden.Der IWF erwarte, dass die Weltwirtschaft mit einer Rate von 3,6% in diesem Jahr und 2,3% im kommenden Jahr wachsen werde. Im Januar habe man bereits die Prognose herunterrevidiert, jetzt habe eine weitere Revision nach unten durchgeführt werden müssen. Herausgekommen sei eine Expansionsrate, die nach dem Dafürhalten der Analysten immer noch zu hoch ausfalle (HCOB Economics, BIP Welt 2022: 3,2%). Überraschend sei beispielsweise die Erwartung, dass das US-BIP im laufenden Jahr um 3,7% zunehmen solle. Damit sei man deutlich optimistischer als der Durchschnitt der FED-Mitglieder, die Mitte März die Zahl von 2,8% in den Raum gestellt hätten. HCOB Economics erwarte 3,0%.So gesehen sei es nicht weiter verwunderlich, dass der IWF trotz der erfolgten Herunterrevision die Abwärtsrisiken stark betone. Dazu zähle vor allem ein länger als erwartet anhaltender Krieg, der für einen weiteren Anstieg der Energiepreise sorgen würde. Dieses Risiko müsse umso mehr betont werden, als die Prognose auf der Annahme basiere, dass es in Europa nicht zu einem umfassenden Energieembargo gegenüber Russland komme, was zumindest für Öl bald nicht mehr stimmen dürfte. Die daraus resultierende höhere Inflation könnte - so ein weiteres vom IWF betontes Risiko - Zentralbanken veranlassen, die Geldpolitik stärker als prognostiziert zu straffen, womit das Wachstum ebenfalls belastet würde.