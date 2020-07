Börsenplätze IT Competence Group-Aktie:



Kurzprofil IT Competence Group SE:



Die IT Competence Group (ISIN: NL0006129074, WKN: A0M530, Ticker-Symbol: 3IT) ist ein IT-Dienstleister mit großem Wachstumspotenzial. Die IT Competence Group leistet IT-Beratung und Services mit dem Fokus auf Consulting, Managed Services und Professional Services. Mit über 200 Mitarbeitern bietet die IT Competence Group von der Beratung bis zu Implementierung maßgeschneiderte Problemlösungen zu allen Fragen rund um das Thema IT. (14.07.2020/ac/a/a)



Münster (www.aktiencheck.de) - IT Competence Group-Aktienanalyse von Aktienanalyst Dr. Adam Jakubowski von SMC Research:Dr. Adam Jakubowski, Aktienanalyst von SMC Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der IT Competence Group SE (ISIN: NL0006129074, WKN: A0M530, Ticker-Symbol: 3IT) und erhöht sein Kursziel von 9,30 Euro auf 13,00 Euro.Mit der Festlegung und Veröffentlichung der Parameter des geplanten Zusammenschlusses der IT Competence Group mit dem Großaktionär audius sei ein wichtiger Meilenstein der Transaktion erreicht worden. Die noch ausstehende Zustimmung der Hauptversammlung dürfte angesichts der bestehenden Mehrheitsverhältnisse nur noch Formsache sein, weswegen Jakubowski davon ausgehe, dass der Zusammenschluss spätestens mit Beginn des vierten Quartals vollzogen sein werde.Dementsprechend habe Jakubowski sein Bewertungsmodell, das bisher noch auf eine Stand-Alone-Betrachtung der "alten" IT Competence Group abgestellt habe, angepasst und auf den vergrößerten Konzern umgestellt. Seine Annahme, dass die Transaktion für die bisherigen Aktionäre werterhöhend ausfallen dürfte, sei durch die bisherige Entwicklung gestärkt worden. Sowohl die Bewertung der audius-Gesellschaften, die spürbar unter der Indikation externer Wertgutachten liege, als auch der Ausgabepreis der neuen Aktien, der mit 8,90 Euro deutlich über dem Kursniveau der letzten Jahre angesetzt worden sei, würden vom Bestreben der Organe und beteiligten Akteure zeugen, eine auch für die Minderheitsaktionäre attraktive Lösung zu kreieren. Auch seien sie ein Beleg für die Zuversicht der audius-Verkäufer in die weitere Entwicklung des Unternehmens nach dem Zusammenschluss.In Verbindung mit dem Eindruck einer ungeachtet der Corona-Krise ausgesprochen stabilen operativen Entwicklung, den das Unternehmen mit der Ankündigung eines sehr guten ersten Halbjahrs und der bestätigten Prognose einer deutlichen Ergebnisverbesserung für das Gesamtjahr untermauert hat, sieht Dr. Adam Jakubowski, Aktienanalyst von SMC Research, sich in seinen positiven Einschätzung der IT Competence Group SE (der künftigen audius SE) bestätigt und erneuert sein Urteil "buy". (Analyse vom 14.07.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link