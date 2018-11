Börsenplätze IT Competence Group-Aktie:



Kurzprofil IT Competence Group SE:



Die IT Competence Group (ISIN: NL0006129074, WKN: A0M530, Ticker-Symbol: 3IT) ist ein IT-Dienstleister mit großem Wachstumspotenzial. Die IT Competence Group leistet IT-Beratung und Services mit dem Fokus auf Consulting, Managed Services und Professional Services. Mit über 200 Mitarbeitern bietet die IT Competence Group von der Beratung bis zu Implementierung maßgeschneiderte Problemlösungen zu allen Fragen rund um das Thema IT. (06.11.2018/ac/a/a)



Münster (www.aktiencheck.de) - IT Competence Group-Aktienanalyse von Aktienanalyst Dr. Adam Jakubowski von SMC Research:Dr. Adam Jakubowski, Aktienanalyst von SMC Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der IT Competence Group SE (ISIN: NL0006129074, WKN: A0M530, Ticker-Symbol: 3IT).Die IT Competence Group SE habe die starke Entwicklung des ersten Halbjahrs auch in den Sommermonaten fortgesetzt und für das dritte Quartal ein Umsatzwachstum um 23 Prozent auf 6,4 Mio. Euro vermeldet. Auf dieser Grundlage sei das Quartals-EBITDA auf 0,5 Mio. Euro verzehnfacht worden, gleichbedeutend mit einer EBITDA-Marge von 7,8 Prozent. In Summe der ersten neun Monate resultiere hieraus ein Umsatzwachstum um 10,6 Prozent auf 17,3 Mio. Euro und eine Ergebnisverbesserung um 1,7 Mio. Euro auf 0,9 Mio. Euro. Das EBIT sei mit 0,7 Mio. Euro und das Vorsteuerergebnis mit 0,6 Mio. Euro gemeldet worden.Wie schon zum Halbjahr, habe die IT Competence Group SE damit erneut vor allem mit der hohen Ergebnisdynamik überzeugt. Dank der verbesserten Rohmarge und der anhaltenden Kostendisziplin sei das EBITDA absolut sogar stärker erhöht worden als der Umsatz, womit selbst die Ende Juli auf 0,7 bis 1,0 Mio. Euro erhöhte EBITDA-Prognose nun zu vorsichtig anmute. Dementsprechend solle diese Zielspanne nun "mindestens am oberen Ende" erreicht und bei einem positiven Verlauf des Jahresendgeschäfts übertroffen werden.Auf dieser Grundlage bestätigt Dr. Adam Jakubowski, Aktienanalyst von SMC Research sein Votum "buy" für die IT Competence Group-Aktie. (Analyse vom 06.11.2018)