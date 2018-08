Börsenplätze IT Competence Group-Aktie:



Kurzprofil IT Competence Group SE:



Die IT Competence Group (ISIN: NL0006129074, WKN: A0M530, Ticker-Symbol: 3IT) ist ein IT-Dienstleister mit großem Wachstumspotenzial. Die IT Competence Group leistet IT-Beratung und Services mit dem Fokus auf Consulting, Managed Services und Professional Services. Mit über 200 Mitarbeitern bietet die IT Competence Group von der Beratung bis zu Implementierung maßgeschneiderte Problemlösungen zu allen Fragen rund um das Thema IT. (01.08.2018/ac/a/a)



Münster (www.aktiencheck.de) - IT Competence Group-Aktienanalyse von Aktienanalyst Dr. Adam Jakubowski von SMC Research:Dr. Adam Jakubowski, Aktienanalyst von SMC Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der IT Competence Group SE (ISIN: NL0006129074, WKN: A0M530, Ticker-Symbol: 3IT).Vorläufigen Zahlen zufolge habe die IT Competence Group SE im zweiten Quartal 5,6 Mio. Euro und damit über 20 Prozent mehr als vor einem Jahr erlöst. Im ersten Halbjahr summiere sich der Umsatz somit auf 10,9 Mio. Euro (+4,3 Prozent zum Vorjahr). Ergebnisseitig sei ein EBITDA von 0,4 Mio. Euro erwirtschaftet worden, gleichbedeutend mit einer EBITDA-Marge von 3,7 Prozent. Gegenüber dem Vorjahr, in dem noch die Kosten einer fehlgeschlagenen und inzwischen wieder korrigierten Expansionsinitiative angefallen seien, stelle dies eine Ergebnisverbesserung um 1,2 Mio. Euro dar. Während der Umsatz sich somit im Rahmen der bisherigen Unternehmensprognose (23 bis 24 Mio. Euro) bewege, die dementsprechend bestätigt worden sei, hätten sich die Profitabilitätsfortschritte schneller eingestellt als angenommen.Der Vorstand habe deswegen seine Guidance von zuvor 0,3 bis 0,6 Mio. Euro auf nun 0,7 bis 1,0 Mio. Euro deutlich angehoben und wolle die Profitabilität auch in den Folgejahren weiter kräftig erhöhen, wozu insbesondere der weitere Ausbau des Auftragsportfolios für die dauerhafte Übernahme von IT-Prozessen (Managed Services) beitragen solle.Dr. Adam Jakubowski, Aktienanalyst von SMC Research, bleibt bei seinem "buy"-Votum für die IT Competence Group-Aktie. (Analyse vom 01.08.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link