Börsenplätze ITM Power-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs ITM Power-Aktie:

0,572 EUR +2,88% (12.09.2019, 15:59)



London-Aktienkurs ITM Power-Aktie:

0,5038 GBP +3,65% (12.09.2019, 15:44)



ISIN ITM Power-Aktie:

GB00B0130H42



WKN ITM Power-Aktie:

A0B57L



Ticker-Symbol ITM Power-Aktie:

IJ8



Kurzprofil ITM Power plc:



ITM Power (ISIN: GB00B0130H42, WKN: A0B57L, Ticker-Symbol: IJ8) produziert integrierte Wasserstoff-Energielösungen für den Netzausgleich, die Energiespeicherung und die Produktion von grünem Wasserstoff für den Verkehr, erneuerbare Wärme und Chemikalien. ITM Power wurde 2004 in den AIM-Markt der Londoner Börse aufgenommen. Im September 2017 gab das Unternehmen den Abschluss einer Mittelbeschaffung im Umfang von 29,4 Mio. GBP bekannt. Das Unternehmen unterzeichnete im September 2015 mit Shell eine Vorplatz-Standortvereinbarung über Wasserstoff-Tankstellen und anschließend einen Vertrag über den Einsatz eines 10-MW-Elektrolyseurs in der rheinischen Raffinerie von Shell. Das Unternehmen schloss im Juli 2018 eine strategische Partnerschaftsvereinbarung mit der Sumitomo Corporation zur Entwicklung von Multi-Megawatt-Projekten in Japan. Weitere Kunden und Partner sind National Grid, Cadent, Northern Gas Networks, RWE, Engie, BOC Linde, Toyota, Honda, Hyundai, Anglo American und andere. www.itm-power.com. (12.09.2019/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - ITM Power-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Elektrolyse-Spezialisten ITM Power plc (ISIN: GB00B0130H42, WKN: A0B57L, Ticker-Symbol: IJ8) unter die Lupe.Seit Tagen kenne die Wasserstoff-Aktie ITM Power kein Halten mehr. Der positive Newsflow der letzten Wochen, darunter ein enorm spannendes Projekt mit der dänischen Ørsted, werde endlich honoriert. Doch damit nicht genug: Wie aus Meldungen hervorgehe, zähle ein neuer Großaktionär aus Deutschland zu den Anteilseignern von ITM Power.Laut der Nachrichtenagentur "Bloomberg" halte Allianz Global Investors (Stand 09. September 2019) nun 10,89 Prozent an ITM Power. Der Großaktionär gelte nicht gerade als aktivistischer Investor. Doch der Einstieg sei ein enormer Vertrauensbeweis für ITM Power und die Technologie.Positiv steche beim positiven Newsflow der letzten Wochen eine Machbarkeitsstudie mit der dänischen Ørsted heraus. In diesem Projekt solle die Lieferung von großen Mengen an kostengünstigem und kohlenstofffreiem Wasserstoff durch PEM-Elektrolyse im Gigawatt-Maßstab demonstriert werden. Das Ziel sei klar: die Kosten für Wasserstoff aus Elektrolyse drastisch zu senken. Zudem werde ITM Power Equipment für ein australisches Wasserstoffprojekt liefern. Dort solle ein Elektrolyseur mit einer Leistung von 220 Kilowatt in Zukunft Wasserstoff produzieren.Investierte Anleger bleiben trotzdem dabei, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 12.09.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link