Kurzprofil ITM Power plc:



ITM Power (ISIN: GB00B0130H42, WKN: A0B57L, Ticker-Symbol: IJ8) produziert integrierte Wasserstoff-Energielösungen für den Netzausgleich, die Energiespeicherung und die Produktion von grünem Wasserstoff für den Verkehr, erneuerbare Wärme und Chemikalien. ITM Power wurde 2004 in den AIM-Markt der Londoner Börse aufgenommen. Im September 2017 gab das Unternehmen den Abschluss einer Mittelbeschaffung im Umfang von 29,4 Mio. GBP bekannt. Das Unternehmen unterzeichnete im September 2015 mit Shell eine Vorplatz-Standortvereinbarung über Wasserstoff-Tankstellen und anschließend einen Vertrag über den Einsatz eines 10-MW-Elektrolyseurs in der rheinischen Raffinerie von Shell.



Das Unternehmen schloss im Juli 2018 eine strategische Partnerschaftsvereinbarung mit der Sumitomo Corporation zur Entwicklung von Multi-Megawatt-Projekten in Japan. Weitere Kunden und Partner sind National Grid, Cadent, Northern Gas Networks, RWE, Engie, BOC Linde, Toyota, Honda, Hyundai, Anglo American und andere. www.itm-power.com. (17.12.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - ITM Power-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Elektrolyse-Spezialisten ITM Power plc (ISIN: GB00B0130H42, WKN: A0B57L, Ticker-Symbol: IJ8) unter die Lupe.Am Donnerstag habe das britische Unternehmen mit einem Trading-Update einen Einblick in die jüngste Geschäftsentwicklung gegeben. ITM Power habe im Rahmen der frischen Zahlen einen Auftragsbestand in Rekordhöhe vermelden können. Dennoch seien größere Impulse für die ITM Power-Aktie ausgeblieben.Rückläufig habe sich hingegen die halbfertigen Erzeugnisse und die Ausschreibungspipeline rückläufig im Vergleich zum den letzten Erhebungen vom September entwickelt. "Das heutige Update ist eine überzeugende Bestätigung dafür, wie schnell unsere Märkte wachsen und dass wir uns entschlossen haben, weitere Mittel aufzubringen, um unsere Kapazitäten im In- und Ausland auszubauen und so von diesem Wachstum voll zu profitieren", so Graham Cooley, CEO von ITM Power, zu den jüngsten Zahlen. "Gemeinsam mit unseren Partnern sind wir davon überzeugt, dass wir aufgrund unserer Erfahrung, unseres Fachwissens und unserer Fähigkeit, die Industrie bei der Dekarbonisierung mit grünem Wasserstoff zu unterstützen, einen erheblichen Marktanteil gewinnen können."Die Credit Suisse könneden Optimismus nicht teilen und habe in einer Ersteinschätzung ein "underperform"-Rating für die ITM Power-Aktie vergeben. Das Kursziel werde auf 340 GBp (3,99 Euro) beziffert. Das Kursziel liege aber nur knapp 10% unter dem aktuellen Kurs des Wasserstoff-Wertes.