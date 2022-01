Tradegate-Aktienkurs ITM Power-Aktie:

Kurzprofil ITM Power plc:



ITM Power (ISIN: GB00B0130H42, WKN: A0B57L, Ticker-Symbol: IJ8) produziert integrierte Wasserstoff-Energielösungen für den Netzausgleich, die Energiespeicherung und die Produktion von grünem Wasserstoff für den Verkehr, erneuerbare Wärme und Chemikalien. ITM Power wurde 2004 in den AIM-Markt der Londoner Börse aufgenommen. Im September 2017 gab das Unternehmen den Abschluss einer Mittelbeschaffung im Umfang von 29,4 Mio. GBP bekannt. Das Unternehmen unterzeichnete im September 2015 mit Shell eine Vorplatz-Standortvereinbarung über Wasserstoff-Tankstellen und anschließend einen Vertrag über den Einsatz eines 10-MW-Elektrolyseurs in der rheinischen Raffinerie von Shell.



Das Unternehmen schloss im Juli 2018 eine strategische Partnerschaftsvereinbarung mit der Sumitomo Corporation zur Entwicklung von Multi-Megawatt-Projekten in Japan. Weitere Kunden und Partner sind National Grid, Cadent, Northern Gas Networks, RWE, Engie, BOC Linde, Toyota, Honda, Hyundai, Anglo American und andere. www.itm-power.com. (11.01.2022/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - ITM Power-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Elektrolyse-Spezialisten ITM Power plc (ISIN: GB00B0130H42, WKN: A0B57L, Ticker-Symbol: IJ8) unter die Lupe.Um den Ausbau der Wasserstoffwirtschaft in Deutschland und anderen Ländern zu beschleunigen, würden viele Institutionen und Regierungen den jeweiligen Unternehmen wichtige finanzielle Unterstützung zusichern. In den Genuss einer Förderung sei hierzulande nun auch der britische Elektrolyse-Spezialist ITM Power gekommen.Genauer genommen bekomme die Tochtergesellschaft ITM Power GmbH für das Projekt "SINEWAVE" eine Förderung in Höhe von 1,95 Mio. Euro vom Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF). Es handele sich demnach um den ersten Förderbescheid, den ITM Power in Deutschland erhalten habe. Das Projekt laufe bis zu März 2025 und ziele darauf ab, Forschungslücken im Bereich der Serienproduktion von Elektrolyseanlagen zu schließen. Zu den Konsortialpartnern des Vorhabens würden neben der ITM-Power-Tochter die Linde GmbH (fungiert gleichzeitig als Projektkoordinator), ITM Linde Elektrolyse GmbH, das Helmholtz-Zentrum Dresden Rossendorf sowie die Technischen Universitäten in Dresden und München gehören.Das Projekt "SINEWAVE" werde nicht das letzte sein, welches ITM Power und der Industriegase-Riese Linde realisieren würden. Die beiden Unternehmen verbinde eine enge Partnerschaft, die in den kommenden Jahren an Dynamik gewinnen sollte. Im Zuge des schwachen Gesamtmarktes sei die hochspekulative ITM Power-Aktie aber unter den Stopp von 4,20 Euro gerutscht und sei mit einem Gewinn von gut 9% verkauft worden. Der Wert wandere auf die Beobachtungsliste des "Aktionärs", so Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 11.01.2022)Börsenplätze ITM Power-Aktie: